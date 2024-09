सुबह इतने बजे उठते हैं और रात के सोने का है यह टाइम तो पक्का बीमार हो जाएंगे आप, आज से ही बदल दें ये आदतें

Right time to wake up in the morning: 'अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज' यह कहावत किसी ने ऐसे ही नहीं कही है. इस कहावत का असर हमारे शरीर पर बहुत सकारात्मक पड़ता है. जी हां, सुबह हमें कितने बजे उठना चाहिए या फिर सुबह उठने का सही समय क्या है? यह हर किसी को जान लेना चाहिए. कहते हैं कि सूरज जागे इससे पहले इंसान को बिस्तर छोड़ देना चाहिए. सुबह जल्दी उठने का मतलब है, खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना. अपने इस हेल्थ आर्टिकल में हम बताने जा रहे हैं सुबह उठने का सही समय क्या है और इसके क्या फायदे हैं.

सुबह उठने का सही समय क्या है? (Right time to wake up in the morning?)



इंसान को कितने घंटे सोना चाहिए इसका भी एक समय है, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो यह शरीर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. इसलिए सूरज उगने से पहले उठ जाएं. क्योंकि उस वक्त शरीर का एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है. सुबह उठने का सही समय वैसे 5 बजे है. अगर इसके बाद भी सोते रहते हैं तो यह आपकी हेल्थ पर बुरा असर छोड़ता है.



रात में कितने बजे सोना चहिए? (Time You should sleep at night)



एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है. इसलिए सुबह 5 बजे उठने के लिए आपको रात को 10 बजे बिस्तर पकड़ लेना है. इस रूटीन से आपका शरीर पूरे दिन एकदम स्वस्थ और ताजा रहेगा. साथ ही बॉडी का एनर्जी लेवल भी अलग रहेगा.



सही समय पर ना उठने के नुकसान (Disadvantages of not waking up at the right time)



सुबह अगर देर से उठते हैं तो इससे ब्लड शुगर लेवल कम और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है. साथ ही सेरोटोनिन हॉर्मोन की भी कमी होने लगती है. विटामिन डी कमी भी हो सकती है, जो हमें सुबह की खिली-खिली धूप से मिलता है. देर तक सोने के नुकसान में शरीर पूरे दिन अकड़न, जकड़न और थकान में रहता है, जो डिप्रेशन का कारण बनता है.

