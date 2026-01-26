विज्ञापन

Diabetes Causes: डायबिटीज की असली वजह है ये 5 चीजें, 99% लोगों को नहीं पता कहां कर रहे हैं गलती

Diabetes Ke Karan: हम आपको इस स्टोरी में डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके द्वारा शेयर की गई 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो डायबिटीज होने की असली वजह बन रही हैं. बिना देरी किए जानते हैं क्या हैं वो 5 चीजें. 

Read Time: 2 mins
Share
Diabetes Causes: डायबिटीज की असली वजह है ये 5 चीजें, 99% लोगों को नहीं पता कहां कर रहे हैं गलती
Diabetes ki Asli Wajah in Hindi

Diabetes Ke Karan: डायबिटीज एक आम बीमारी चुकी है, जो बदलते लाइफस्टाइल, गलत खानपान, तनाव और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण घर-घर तक पहुंचा गई है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है आप गलती कहां कर रहे हैं. हम आपको इस स्टोरी में डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके द्वारा शेयर की गई 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो डायबिटीज होने की असली वजह बन रही हैं. बिना देरी किए जानते हैं क्या हैं वो 5 चीजें. 

डायबिटीज की असली वजह क्या है?

डॉक्टर के अनुसार 90% लोग नहीं जानते हैं कि डायबिटीज होने की असली वजह ये पांच फैक्टर हैं और लोग इन्हें ब्लाइंड्ली इग्नोर करते रहते हैं, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आज से बदल लें अपनी आदत. डॉक्टर के मुताबिक मीठा छोड़ना होगा, चावल छोड़ने होंगे बस डायबिटीज अपने आप कंट्रोल में आजाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं. तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं फिर कैसा है? 

Add image caption here

Add image caption here

क्या करना होगा?

पहला, इंसुलिन रेजिस्टेंस यह डाइबिटीज का रूट कॉस है. खाना खाने के बाद भारी पन लगना, नींद आना, ब्रेन फॉगिंग फ़ील से होने 90% टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है.

दूसरा, बेली फैट और फिजिकल इनैक्टिविटी: डॉक्टर के अनुसार आपके पेट की चर्बी कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं.

तीसरा: हाई कार्ब खाना और बार-बार खाना बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है. अगर आप हर 2 से 3 घंटे में कुछ-कुछ खा रहे हैं, तो बार-बार इंसुलिन स्पाइक होगा, जिससे धी-धीरे आपका पैंक्रियास पर असर पड़ेगा.

चौथा: ज्यादा स्ट्रेस लेना और नींद अच्छी न लेगा, इससे आपकी शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ेगी, जो इंसुलिन का दुश्मन है. 

पंचवा: अगर आपके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो आपका आपको होने का खतरा बढ़ जाता है.

इसे भी पढ़ें: Cold Wave: नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया की पहचान कैसे करें, जानें बचाव के घरेलू उपाय

Watch Video: 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diabetes Ke Lakshan, Diabetes Ke Karan In Hindi, Type 2 Diabetes Ke Lakshan, Sugar Kam Hone Ke Lakshan, Diabetes Ke Prakar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com