Cold Wave: नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया की पहचान कैसे करें, जानें बचाव के घरेलू उपाय

Natural Remedies For Hypothermia:कई लोगों को ठंड पसंद आती है, तो कुछ ऐसे हैं, जो इस मौसम में घर से बाहर निकलने से पहले दो बाए सोचते हैं. अगर आप ठंड के मौसम के दीवाने हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. फिलहाल दिल्ली-एनसीआर शीतलहर की चपेट में है, जो शरीर में कई बीमारियों का घर बना सकती है, जैसे हाइपोथर्मिया. जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. यहां जानें इसे बचने के के घरेलू उपाय क्या हैं?
हाइपोथर्मिया क्या है?
हाइपोथर्मिया एक ऐसी स्थिति है, जब शरीर का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है. अगर आप सही समय पर इसकी पहचान नहीं करते हैं, तो यह शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.
हाइपोथर्मिया के लक्षण:
- बच्चे के हाथ-पैर और त्वचा का ठंडा पड़ना
- सुस्ती या कम नींद
- तेज कंपकंपी
- बोलने में लड़खड़ाहट
- त्वचा का पीला या नीला पड़ना
- सोचने-समझने में दिक्कत
- नवजात में चमकदार लाल और ठंडी त्वचा
हाइपोथर्मिया से बचाव कैसे करें?
- शरीर को ढककर रखें, ठंड के मौसम में घर से बाहर जाने से पहले कैप, स्कार्फ और दस्तानें जरूर पहनें.
- ज्यादा ठंड और हवा वाले दिनों में घर के अंदर ही रहें या और शरीर को रजाई से गर्म रखें.
- तनाव, अवसाद, थकान की दवाएं हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ा सकती हैं.
- गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करें
- गीले कपड़े तुरंत बदलें
- शराब पीने से बचें
- ज्यादा ठंड लगने पर तुरंत गर्म जगह पर जाएं
डॉक्टर से संपर्क कब करें?
- जब शरीर का तापमान 35°C से कम हो
- बेहोशी या अचेतनता जैसा फ़ील हो
- सांस लेने में कठिनाई हो
- हृदय की गति धीमी हो
- मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी हो
- भ्रम या उलझन हो
