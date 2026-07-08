Gen Z Slang: 'Bussin' का क्या मतलब होता है? जानें आजकल के बच्चे कब इस्तेमाल करते हैं ये शब्द

आज की नई पीढ़ी यानी Gen Z और Generation Alpha अपनी बात कहने के लिए कई नए स्लैंग शब्दों का इस्तेमाल करती है. अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, तो आपने भी ऐसे शब्द जरूर सुने होंगे. अब, इनमें से कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं, जिनका मतलब समझना मिलेनियल्स और जेनरेशन वाई के लिए 'टेढ़ी खीर' हो जाता है. बच्चे ये शब्द बोलकर आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है. ऐसा ही एक शब्द है 'Bussin', जो इन दिनों काफी सुनने को मिल रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर ये 'Bussin' का मतलब क्या होता है और Gen Z कब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं-

क्या होता है 'Bussin' का मतलब?

'Bussin' का इस्तेमाल दरअसल किसी चीज की जमकर तारीफ करने के लिए किया जाता है. इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया, जबरदस्त या बेहद स्वादिष्ट. इस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसी खाने की तारीफ करने के लिए किया जाता है. जैसे- अगर कोई कहे, 'This pizza is bussin.' तो इसका मतलब है कि पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है.

ऐसे ही अगर कोई आपके हाथ का बना खाना खाकर कहे, 'This is bussin.' तो समझ जाइए कि उसे आपका खाना बहुत पसंद आया है.

हालांकि, 'Bussin' का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खाने के लिए होता है, लेकिन कई बार लोग किसी ऐसी चीज के लिए भी यह शब्द बोल देते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छी लगे. जैसे कोई गाना, ड्रेस, स्टाइल या कोई और चीज अगर उन्हें बेहद पसंद आए, तो उसके लिए भी वे 'Bussin' कह सकते हैं.

Gen Z और Generation Alpha का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बीतता है. ऐसे में TikTok, Instagram, YouTube और गेमिंग की दुनिया में हर दिन नए-नए स्लैंग शब्द सामने आते रहते हैं. 'Bussin' भी ऐसा ही एक शब्द है, जो पहले सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुआ और अब आम बातचीत का हिस्सा बन चुका है.

आज समय के साथ भाषा भी बदल रही है. अगर आप ऐसे स्लैंग का मतलब जानते हैं, तो सोशल मीडिया की बातें समझना आसान हो जाता है, साथ ही नई पीढ़ी से जुड़ना भी आसान लगता है. इसलिए अगली बार अगर कोई आपके खाने को 'Bussin' कहे, तो खुश हो जाइए. इसका सीधा मतलब है कि उसे आपका खाना बेहद पसंद आया है.

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