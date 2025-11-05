गले लगाने के 20 सेकंड बाद क्या होता है? गले लगाने के फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप

Hugging Benefits: क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई आपको सच्चे दिल से गले लगाता है तो मन एकदम हल्का हो जाता है, स्ट्रेस गायब हो जाता है और चेहरा मुस्कुरा उठता है. ऐसा इसलिए क्योंकि गले लगना सिर्फ एक जेस्चर नहीं, नेचुरल थेरेपी भी है. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब लोगों के पास सबकुछ है, लेकिन अपनापन कम होता जा रहा है. हर कोई कहीं न कहीं अकेलेपन, तनाव और चिंता से जूझ रहा है. ऐसे में गले लगना कमाल की चीज है. साइंटिस्ट्स की रिसर्च भी यही कहती है. वैज्ञानिकों के अनुसार, दिन में कम से कम चार बार गले लगना हमारे दिमाग और दिल दोनों के लिए जरूरी है. इससे एंग्जाइटी, अकेलेपन और डिप्रेशन से राहत मिलती है.आइए जानते हैं गले लगने के फायदे क्या-क्या हैं.

गले लगने के क्या फायदे हैं? (Benefits of Hugging)

गले लगना यानी एक इंसान का दूसरे इंसान से दिल से जुड़ना है. ये जुड़ाव सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि इसके वैज्ञानिक फायदे भी हैं. जब आप किसी को प्यार से गले लगाते हैं, तो दिमाग में हैप्पी हॉर्मोन ऑक्सिटोसिन (Oxytocin) रिलीज होता है. यह हॉर्मोन तनाव, गुस्सा और घबराहट को कम करता है. गले लगाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की धड़कन नॉर्मल होती है. इससे शरीर में कॉर्टिसोल (Stress Hormone) घटता है, जिससे मूड बेहतर होता है. हग करने से शरीर में खुशियां दौड़ जाती हैं, जिससे अंदर से रिलैक्स महसूस होता है. एक छोटी सी झप्पी से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो किसी भी दवा से तेज असर करती है.

20 सेकेंड के गले लगने के बाद क्या होता है? (What happens after 20 second hug)

वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर आप किसी को कम से कम 20 सेकेंड तक गले लगाते हैं, तो शरीर में बड़ा बदलाव आता है. 20 सेकेंड के हग से ब्लड प्रेशर और हार्टबीट दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है, ऑक्सिटोसिन बढ़ता है, जिससे रिलेशन में भरोसा और प्यार बढ़ता है. इससे इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, जो बीमारियों से बचाता है और सबसे खास माइंड तुरंत शांत हो जाता है. यानी आधे मिनट की झप्पी, पूरे दिन की टेंशन मिटा सकती है.

गले लगाने के क्या फायदे हैं? (What are the benefits of hugging)

गले लगना शरीर और मन दोनों के लिए सबसे सस्ती और असरदार थेरेपी है. यह न सिर्फ मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, बल्कि सेहत पर भी गहरा असर डालता है. इससे हार्ट डिजीज का खतरा घटता है, ब्लड प्रेशर स्थिर रहता है, नींद बेहतर आती है और इम्युनिटी मजबूत होती है. इसके अलावा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अकेलापन दूर होता है, रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ता है, डिप्रेशन और चिंता दूर होती है. हग थेरेपी (Hug Therapy) की सलाह आज दुनियाभर में साइकोलॉजिस्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि ये शरीर और मन दोनों को हील करती है.

क्या रोज गले लगाना अच्छा है? (Is it good to hug everyday)

रोज गले लगना आपके मूड, इमोशन्स और रिश्तों के लिए फायदेमंद है. हावर्ड और नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक, जो लोग रोज गले लगते हैं, उनमें अकेलापन, उदासी और घबराहट कम पाई जाती है. रोज 4 से 8 बार हग करने से मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और लाइफ में पॉज़िटिव एनर्जी बनी रहती है.