Marriage Gifts Items: शादी के लिए कम बजट में सबसे अच्छे गिफ्ट आइटम, 500 रुपये में दें ये शानदार गिफ्ट, देखकर दूल्हा-दुल्हन भी दिल होगा खुश

Marriage Gifts Items: शादी का सीजन हो या ना हो, लेकिन जब भी किसी रिश्तेदार या दोस्त की शादी की तारीख पता चलती है, तो सबसे पहले मन में सवाल यह रहता है कि क्या गिफ्ट देंगे? इसके अलावा बजट की चिंता भी रहती है. ऐसे में आप कुछ गिफ्ट आईडियाज दे सकते हैं, जो 500 रुपये से भी कम में आ सकते हैं. अगर, आपको भी किसी के लिए गिफ्ट पसंद करने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहां पर ये लिस्ट देख सकते हैं.

फोटोफ्रेम

पहले तो सिर्फ साधारण फ्रेम दिए जाते थे, लेकिन अब सभी चीजें कस्टमाइज करने का चलन बढ़ गया है. आप फोटोफ्रेम को कस्टमाइजर करा सकते हैं, जिसमें उनके कुछ यादगार लम्हों की तस्वीर शामिल की जा सकती है.

स्टैचू

आजकल कपल के फोटो को स्टैचू की तरह बनाकर भी गिफ्ट किया जाने लगा है. ये दिखने में काफी अच्छे लगते है और इन्हें सालों साल तक संभाल कर रखा जाता है.

अगर पुरुष और महिला को अलग-अलग गिफ्ट देना है, तो वॉलेट और हैंडबैग या लेडीज पर्स उनके नाम से कस्टमाइज कराकर दिया जा सकता है.

अगर आप यूटिलिटी गिफ्ट देना चाहते हैं, तो 500 रुपये में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे. होलसेल में खरीदने पर इनकी कीमत और भी कम हो जाती है. ऐसे गिफ्ट हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं.

