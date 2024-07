पतला होना है तो बस इस तरह से कर दें चलना शुरू, कुछ ही दिनों में घटने लगेगा वजन, हो जाएंगे फिट

Walking for Weight Loss: वजन कम (Weight Loss) करने के लिए डॉक्टर वॉक करने या ब्रिस्क एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं. ब्रिस्क एक्सरसाइज में साइकलिंग, स्विमिंग, जंपिंग के अलावा वॉकिंग (Walkinh) को भी शामिल किया जाता है. वॉकिंग करने से वजन सबसे अच्छे तरीके से कम होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वॉकिंग करते हैं, इसके बाद भी उनका वजन कम नहीं होता है. हो सकता है आपकी भी यही शिकायत हो, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश लोगों को वजन कम करने के लिए वॉकिंग करने का सही तरीका (Right Way Of Walking) मालूम नहीं है. यदि आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए तो डॉक्टर के बताए इन चार तरीकों पर गौर करें. आपका वजन कम हो जाएगा.

वॉक करने का सही तरीका क्या होना चाहिए | How to walk for weight loss





स्पीड वॉकिंग



हफिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें न्यूयॉर्क स्पेशल सर्जरी अस्पताल के फिजिकल थैरेपिस्ट टेलर मोल्डोफ के हवाले से बताया गया है कि हर व्यक्ति को सप्ताह में 150 से 300 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए. इसके कई फायदे हैं. अगर देखा जाए तो रोजाना 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज काफी है, लेकिन अगर वॉकिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा. टेलर मोल्डोफ के अनुसार, आधे घंटे में 5000 से 10000 स्टेप्स को पूरा करना चाहिए. अपने पैदल चलने की स्पीड 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रखें. आपकी हार्ट बीट 100 बीट प्रति मिनट हो. अगर आप बताए गए तरीके से चलेंगे तो आपका वजन कम होगा.





इंटरवल जॉगिंग



इंटरनल जॉगिंग में वॉकिंग या जॉगिंग के साथ तेज स्पीड से चलना शामिल किया जाता है. अगर आप बहुत तेज गति से पैदल नहीं चल सकते हैं तो धीमी गति से चलें. 1 मिनट तक आप धीमी गति से चलें, फिर उसके 30 सेकंड बाद आप तेज गति से चलें या दौड़ लगा लें, फिर एक मिनट सामान्य गति से चलें. इसे धीरे-धीरे 30 सेकंड से बढ़ाकर 1 मिनट तक ले जाएं. यानी की 1 मिनट स्पीड से फिर एक मिनट सामान्य स्पीड से चलना है. इसे इंटरनल जॉगिंग कहते हैं. इससे भी वजन को कम किया जा सकता है.



वॉक और स्ट्रैंथ ट्रेनिंग



स्ट्रैंथ ट्रेनिंग में पुश-अप्स, वजन ढ़ोना, स्क्वाइट्स, और अन्य तरह के एक्सरसाइज को शामिल किया जाता है. अगर आप यह एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ समय के लिए वॉक कर लें, फिर कुछ देर पुश-अप्स लगा लें, फिर वॉक करें और घुटनों को मोड़कर कुर्सी पर बैठने वाला पोज बना लें. इस तरह से कुछ देर वॉक करें या घुटनों को पेट तक ऊपर उठकर इसी क्रम में चलें. इसके अलावा कंधे पर या हाथ में कुछ वजन लेकर चलेंगे तो इसका भी फायदा देखने को मिलेगा. वजन कम करने में ये सभी सहायक हैं.



ऊंचाई वाली जगह पर वॉक



पहाड़ी में रहने वाले लोगों के लिए यह सामान्य वॉक है. लेकिन जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उन्हें वॉक करने के लिए कोई ऊंचाई वाली जगह को ढूंढना होगा, या फिर वह ऐसे किसी पार्क में जा सकते हैं, जहां पर वॉकिंग प्लेटफार्म को धीरे-धीरे ऊंचा बनाया गया हो. यानी अगर आप ऊंचाई वाली जगह पर पैदल चल कर जा रहे हैं तो इसका कई गुना फायदा आपको होगा. अगर आप जिम में ट्रेड मिल पर दौड़ते हैं तो ट्रेडमिल को इन्क्लाइन करके दौड़ सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

