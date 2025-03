Home Remedies to Clean Lungs: फेफड़ों में जमा गंदगी को बाहर निकालना है तो इन नुस्खों से मिलेगा भरपूर फायदा, आजमा कर देखें

Home Remedies to Clean Lungs: स्वस्थ शरीर के लिए लंग्स यानी फेफड़ों का साफ (Lung Cleaning Tips) और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी कहा जाता है. लेकिन नए दौर में लगातार बढ़ते प्रदूषण और गलत लाइफस्टाइल के चलते फेफड़ों में गंदगी जमा हो जाती है. गंदगी जमा होते ही फेफड़ों की काम करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है. प्रदूषण के अलावा भी फेफड़ों में गंदगी जमा होने के कई कारण हो सकते हैं. कारण चाहे कितने भी हों,लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि समय समय पर फेफड़ों की पूरी सफाई जरूरी है. ऐसे में आयुर्वेद (Ayurvedic Remedies for Lung Cleansing) में कुछ घरेलू औऱ असरदार नुस्खों के बारे में सलाह दी गई है. इन नुस्खों की मदद से आप फेफड़ों में जमा गंदगी को पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं. इनकी मदद से आपके फेफड़े पूरी तरह क्लीन हो जाएंगे. चलिए ऐसे ही कुछ असरदार नुस्खों (How to Detox Lungs with Home Remedies) के बारे में बात करते हैं जो आपके फेफड़ों में जमा गंदगी को पूरी तरह बाहर निकाल देंगे.

फेफड़े खराब होने के कारण (Cause of Lungs Problems)

वायु प्रदूषण फेफड़ों के खराब होने का सबसे बड़ा कारण है.

धूल, धुआं, केमिकल वेस्ट और कई तरह के केमिकल फेफड़ों को गंदा करते हैं.

इसके अलावा गलत लाइफस्टाइल भी फेफड़ों को खराब करने के लिए जिम्मेदार कहा जाता है.

स्मोकिंग के चलते भी फेफड़े जल्दी खराब होते हैं.

कई इंफेक्शन जैसे टीबी, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं.

कई बार फैमिली हिस्ट्री के चलते भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है.

ज्यादा अल्कोहल का सेवन भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है.

बढ़ा हुआ वजन भी फेफड़ों के अनहेल्दी होने की वजह बनता है.

फेफड़ों की सफाई करने वाले घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Cleaning Lungs)



गर्म पानी और शहद (Warm Water and Honey)

गर्म पानी और शहद का नुस्खा फेफड़ों को साफ करने में मददगार साबित होता है.

एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाएं और इसे पिएं

इस पानी को कुछ दिन नियमित तौर पर पीने से आपके फेफड़ों की पूरी तरह सफाई हो जाएगी.

तुलसी और अदरक का नुस्खा (Tulsi and Ginger Remedy)

तुलसी को फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

तुलसी के साथ अदरक मिलाकर इसका सेवन करने से फेफड़ों में जमा गंदगी को साफ करने में मदद मिलती है.

एक बर्तन में तुलसी की कुछ पत्तियां डालें.

अब इसमें थोड़ा सा अदरक कूट कर डालें.

इस पानी को कुछ देर उबाल लें.

उबालने के बाद ठंडा करें औऱ इसका सेवन करें.

कुछ दिन इस पानी का सेवन करने से आपके फेफड़ों में जमा गंदगी पूरी तरह साफ हो जाएगी.

स्टीम थेरेपी (Steam Therapy)

स्टीम थेरेपी भी फेफड़ों की गंदगी दूर करने में काफी असरदार मानी जाती है.

स्टीम यानी भाप लेने से फेफड़ों को खुलने में आसानी होती है.

इससे फेफड़ों में जमा गंदगी और कफ बाहर निकल जाता है.

कुछ दिन भाप लेने से फेफड़ों में जमा गंदगी पूरी तरह बाहर निकल जाती है.

गर्म पानी और नींबू का नुस्खा (Warm Water and lemon)

गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर सेवन करने से भी फेफड़ों की गंदगी साफ होती है.

नींबू में पाया जाने वाला विटामिन सी फेफड़ों से टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है

एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर कुछ दिन सेवन करें.

इससे फेफड़े पूरी तरह साफ हो जाएंगे.

अदरक और शहद का नुस्खा (Ginger and Honey)