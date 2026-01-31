फैजान अंसारी का उर्फी जावेद को लेकर बड़ा दावा, कहा- 'उसे इस्लाम से निकाला गया, गीता भारद्वाज नया नाम'

सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने अभिनेत्री और फैशन इंफ्लुएंसर उर्फी जावेद को लेकर बड़ा दावा किया है. फैजान ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उर्फी को इस्लाम से निकाल दिया गया है और अब उनका नया नाम गीता भारद्वाज होगा. यह बयान सामने आते ही इंटरनेट पर बहस तेज हो गई है. कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, तो कुछ इसे गंभीर धार्मिक मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, इस दावे को लेकर किसी आधिकारिक धार्मिक संस्था की पुष्टि सामने नहीं आई है.

वीडियो में क्या कहा गया

फैजान अंसारी ने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि उर्फी जावेद ने कई बार इस्लाम और कुरान में विश्वास न करने की बात कही है. उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से उन्हें मुस्लिम समुदाय से अलग करने का फैसला लिया गया. फैजान ने यह भी कहा कि उन्होंने एक मौलाना को लिखित पत्र देकर इसकी जानकारी दी है. वीडियो में उन्होंने लोगों से अपील की कि उर्फी को उनके पुराने नाम से न पुकारा जाए. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है.

बढ़ा सोशल मीडिया विवाद

इस बयान के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है. कुछ यूजर्स फैजान के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग इसे व्यक्तिगत आजादी और पहचान का मामला बता रहे हैं. कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान को सार्वजनिक रूप से बदलने का अधिकार किसी एक शख्स को कैसे हो सकता है. उर्फी जावेद की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

उर्फी जावेद अक्सर रहती हैं सुर्खियों में

उर्फी जावेद अपने अनोखे और बोल्ड फैशन स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर अपने कपड़ों और बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं. कई बार उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा है. इस नए विवाद ने फिर से उनका नाम सुर्खियों में ला दिया है. फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया तक सीमित है और किसी आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

