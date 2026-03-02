विज्ञापन
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

Gharelu Upay: पसीने की बदबू कैसे दूर करें, अपना लें ये ट्रिक्स बगल से बदबू आनी हो जाएगी बंद!

Pasine Ki Badboo Ka Ilaj: अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और राहत पाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. हम यहां आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने वाले हैं, जो असरदार साबित हो सकते हैं.

Gharelu Upay: पसीने की बदबू कैसे दूर करें, अपना लें ये ट्रिक्स बगल से बदबू आनी हो जाएगी बंद!
Natural home remedies for body odour

Pasine Ki Badboo Ka Ilaj: गर्मियों का मौसम आने वाला है और इसी के साथ पसीने से जुड़ी समस्याएं भी. इस मौसम में ज्यादा मेहनत किए बिना भी शरीर से पसीना आना सामान्य है, लेकिन अगर पसीने में बदबू आने लगे, तो आत्मविश्वास कम हो सकता है. फिर चाहें ऑफिस हो, कॉलेज हो, सड़क या भीड़-भाड़ वाली जगह, किसी के भी सामने खड़े होने में शर्म आ सकती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और राहत पाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. हम यहां आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने वाले हैं, जो असरदार साबित हो सकते हैं.

गर्मियों में पसीने की बदबू को दूर करेंगे ये घरेलू उपाय

फिटकरी का इस्तेमाल करें: फिटकरी एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर है. नहाने के बाद बगल में थोड़ा सा फिटकरी चूर्ण लगाने से पसीने को तो नहीं रोकता, लेकिन उसकी बदबू को बनने से रोका जा सकता है. कई लोग इसे प्राकृतिक एंटी-पर्सपिरेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं.

बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाएं: बेकिंग सोडा पसीने को सोखने और बदबू को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है. अगर आप पसीने की बदबू से राहत पाना चाहते हैं, तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और बगल में लगाएं. यह प्राकृतिक डियोड्रेंट की तरह काम करता है और दिन भर ताज़गी भी बनाए रखता है. अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है, तो बेकिंग सोडा में नारियल तेल मिलाकर लगाएं.

गुलाबजल लगाएं: गुलाबजल केवल स्किन को नहीं बेहतर रखता, बल्कि पसीने के कारण आ रही बदबू से भी राहत दिलाने में मदद करता है. इसे कॉटन से बगल में लगाए या स्प्रे की तरह इस्तेमाल करें. यह हल्की खुशबू छोड़ता है और बैक्टीरिया को भी कम करता है. इसके नियमित इस्तेमाल से पसीने की बदबू काफी घट सकती है.

