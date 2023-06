मच्छरों के कारण सोना हो गया है मुश्किल, तो विक्स के साथ यह चीज मिलाकर बनाएं घरेलू दवा, सारे Mosquito मिनटों में हो जाएंगे ढेर

Home remedies for mosquito : घर पर मौजूद इन चीजों से बनाए मच्छर भगाने की दवा.

खास बातें मच्छर के आतंक से हैं परेशान.

कोई दवा नहीं कर रही है असर.

तो यह घरेलू दवा बना लें.

How To Get Rid Of Mosquito's : गर्मियों के दिनों में मच्छरों (Mosquitos) का आतंक बढ़ जाता है और इस समय मच्छरों से होने वाली बीमारी जैसे- डेंगू-मलेरिया (Dengue Maleria) का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है. ऐसे में मच्छरों से बचना बहुत जरूरी हो जाता है. शाम होते से ही लोग मॉस्किटो रिफिल घर में लगा देते है या बैट लेकर मच्छरों को मारने लरते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी मच्छर भाग नहीं रहे तो आप इस तरीके को आजमा सकते हैं जिससे आसानी से घर के मच्छर बाहर भाग जाएंगे या मर जाएंगे (Tips For Mosquito).