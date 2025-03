Kitchen Hacks: हर बार दूध पर मोटी और गाढ़ी जमेगी मलाई, बस कर लें ये 6 आसान काम

Tips and tricks to make thick malai from milk: देसी घी हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. हालांकि, आज के समय में ज्यादातर दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में घी में मिलावट करके बेचने लगे हैं. ऐसे में बाजार वाले घी का सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. वहीं, घर में घी बनाने को लेकर अक्सर लोगों की शिकायत होती है उनके दूध पर मोटी मलाई नहीं जमती है, जिससे वे चाहकर भी घी नहीं बना पाते हैं. अगर आपके साथ भी ये समस्या आती है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है.

यहां हम आपको कुछ आसान से घरेलू नुस्खे बता रहे हैं. ये नुस्खे दूध पर मोटी मलाई (how to make more malai from milk) जमाने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

दूध से मोटी मलाई बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स (How to ake more malai from milk?)

इसके लिए सबसे पहले भैंस के दूध या फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें. मोटी मलाई जमाने के लिए दूध फुल क्रीम वाला और गाढ़ा होना चाहिए.

दूध लेने के बाद आपको इसे कम से कम 20 मिनट तक धीमी आंच पर उबालना है. कम आंच पर उबलने से दूध अच्छी तरह पकता है, साथ ही जल्दी और गाढ़ा भी हो जाता है, जिससे इसपर मोटी मलाई जमती है. ध्यान रखें कि आपको दूध उबालते समय इसे चलाना नहीं है. ऐसा करने से मलाई जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है.

दूध में मोटी मलाई लाने के लिए आप इसमें थोड़ा मक्खन डाल सकते हैं. इससे दूध का फैट कंटेंट और बढ़ जाता है और मलाई गाढ़ी आती है. वहीं, अगर आपके घर में टोंड दूध आता है या कम फैट वाला दूध आता है, तो आप उसमें मक्खन डालकर उसकी भी मोटी मलाई बना सकते हैं.

दूध को उबालने के बाद कुछ लोग इसे थाली से ढक देते हैं. ऐसा करने से बचें. इससे अलग दूध के बर्तन को ढकने के लिए छलनी का इस्तेमाल करें. ऐसा करने से भी मलाई गाढ़ी आती है.

छलनी से ढकने के बाद पहले दूध को ऐसे ही खुली हवा में छोड़ दें. जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए, तब इसे फ्रिज में रखें.

फ्रिज में रखने के कुछ घंटे बाद ही दूध पर मलाई की मोटी परत नजर आने लगेगी. इसे किसी चम्मच की मदद से धीरे-धीरे निकालें. इसके बाद आप मलाई का इस्तेमाल घी बनाने के लिए कर सकते हैं.

