15 अगस्त पर दिखना है सबसे अलग, तो मेकअप में ऐसे सजाएं तिरंगे के रंग, हर किसी की ठहर जाएगी नजर

15 अगस्त का दिन देशभक्ति के रंग में रंगा होता है. इस दिन लोग कपड़ों से लेकर एक्सेसरीज तक में तिरंगे की झलक दिखाना पसंद करते हैं. अगर आप भी इस बार कुछ अलग और स्टाइलिश करना चाहती हैं, तो अपने मेकअप में केसरिया, सफेद और हरे रंग का टच दे सकती हैं. इसके लिए बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करने की जरूरत नहीं है. आंखों, गालों, होंठों या नाखूनों पर छोटा सा तिरंगा टच भी आपके पूरे लुक को खास बना सकता है. खास बात ये है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे सिंपल या थोड़ा बोल्ड रख सकती हैं. आइए जानते हैं कुछ आसान आइडिया.

तिरंगा आईशैडो से सजाएं आंखें

अगर आप बहुत ज्यादा बोल्ड मेकअप नहीं करना चाहती हैं, तो तिरंगे रंगों वाला आई मेकअप ट्राई करें. सबसे पहले आंखों पर आई प्राइमर लगाएं. इसके बाद अंदर की तरफ केसरिया, बीच में सफेद और बाहरी कोने पर हरे रंग का आईशैडो लगाएं. तीनों रंगों को हल्के हाथों से ब्लेंड करें. इसके बाद ब्लैक आईलाइनर, काजल और मस्कारा लगाएं. चाहें तो हल्का विंग बनाकर आंखों को और खूबसूरत लुक दे सकती हैं.

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गालों पर बनाएं छोटा तिरंगा

थोड़ा क्रिएटिव लुक पसंद है तो गाल या चीकबोन पर तिरंगे की छोटी सी डिजाइन बना सकती हैं. तीनों रंगों की पतली लाइन्स बनाकर लुक को सिंपल रखा जा सकता है. सफेद हिस्से के बीच नीले रंग से छोटा अशोक चक्र भी बनाया जा सकता है. इसके लिए चेहरे पर केवल स्किन-सेफ और फेस पेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें.

लिप्स को दें तिरंगा टच

अगर कुछ हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो लिप मेकअप में भी तिरंगे का टच दिया जा सकता है. होंठों पर हल्का बेस लगाकर केसरिया, सफेद और हरे रंग का इस्तेमाल करें. हालांकि, होंठों पर केवल ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या पिगमेंट इस्तेमाल करें जो खास तौर पर लिप्स के लिए सुरक्षित हों.

तिरंगा नेल आर्ट से बढ़ाएं स्टाइल

15 अगस्त के लिए तिरंगा नेल आर्ट भी काफी अच्छा ऑप्शन है. नाखूनों पर केसरिया, सफेद और हरे रंग की छोटी-छोटी स्ट्राइप बना सकती हैं. किसी एक या दो नाखून पर छोटा तिरंगा या अशोक चक्र भी बनाया जा सकता है. अगर आपको ट्रेंडी लुक पसंद है, तो तीनों रंगों से ओम्ब्रे इफेक्ट भी ट्राई कर सकती हैं.

चूड़ियों में दिखे देशभक्ति का रंग

मेकअप के साथ एक्सेसरीज में भी तिरंगे का टच दिया जा सकता है. केसरिया, सफेद और हरे रंग की चूड़ियां पहनें. इनके साथ गोल्डन या मोतियों वाला ब्रेसलेट भी अच्छा लगेगा. इससे लुक ट्रेडिशनल होने के साथ स्टाइलिश भी नजर आएगा.

तिरंगे आउटफिट से करें लुक पूरा

आप 15 अगस्त पर केसरिया, सफेद या हरे रंग की साड़ी, सूट, कुर्ती या ड्रेस पहन सकती हैं. चाहें तो तीनों रंगों को शामिल करने वाला आउटफिट भी चुन सकती हैं. अगर कपड़ों में तिरंगे के तीनों रंग हैं, तो मेकअप और ज्वेलरी को थोड़ा मिनिमल रखें. इससे पूरा लुक बैलेंस्ड, खूबसूरत और एलिगेंट नजर आएगा.

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