बुरा वक्त चल रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है तो प्रेमानंद महाराज की यह बात मान लीजिए, सब हो जाएगा अच्छा

Premanand Maharaj advise for bad times in life: बड़ी संख्या में हर दिन लोग वृंदावन में वास करने वाले धर्म गुरु प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) की शरण में पहुंचते हैं. लोग अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए गुरु के पास आते हैं. प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों में हर उम्र के लोग शामिल हैं. यहां तक कि कई सेलिब्रिटिज भी उनके दर्शन को वृंदावन आते हैं. महाराज सभी की समस्याओं का सुनकर उसका समाधान अपने प्रवचन की द्वारा बताते हैं. महाराज के अनुसार मनुष्य के जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आते ही रहते हैं लेकिन जीवन में खराब समय (Bad times in life) आने पर कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. आइए जानते हैं जीवन में खराब समय के दौरान महाराज क्या याद रखने की सलाह देते हैं (Tips of Premanand Maharaj) …..

ईश्वर पर भरोसा

प्रेमानंद महाराज कहते हैं जब चारों ओर अंधेरा छा जाए और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा हो तो आप हमेशा याद रखें कि ईश्वर आपके साथ है. उस समय ईश्वर पर यकीन और खुद पर काबू रखना जरूरी है.

प्रार्थना करें

प्रेमानंद महाराज के अनुसार जीवन में कठिन समय आने पर याद रखें कि ईश्वर के अलावा आपके कष्ट कोई नहीं हर सकता है. ऐसे समय में ईश्वर की प्रार्थना करें और भटकने से बचें.

सच्ची शांति

प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि सुख दुख, निंदा प्रशंसा, प्रेम और मोह जैसी भावनाओं के जाल में नहीं फंसना चाहिए. इन भावनाओं पर काबू करने और उनके ऊपर उठने से ही सच्ची शांति की प्राप्ति हो सकती है.

भगवान का नाम लें

जीवन में आए कठिन समय में सच्चे मन से प्रभु का नाम जपने से सभी प्रकार की परेशानियों से निकलने का मार्ग बन जाता है. इससे ऐसा सुख प्राप्त होगा जो दुख से परे होगा. हमेशा याद रखें कि हम प्रभु के अंश है और हर स्थिति में सकारात्मक और मजबूत बने रहना ही उत्तम उपाय है.

मार्ग पर आपको ही चलना होगा

महाराज कहते हैं गुरु मार्ग बता सकता है लेकिन उस मार्ग पर चलना आपको ही पड़ेगा. अगर आपको लगता है कि कहीं जाने से आपके दुख दूर हो जाएंगा तों ये भ्रम मन से निकाल दें.

