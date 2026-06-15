ये 3 देश अपने यहां बसने के लिए लोगों को दे रहे हैं लाखों रुपए, फ्री में मिलेंगी कई और चीजें

क्या आपने कभी ऐसी जगह पर रहने का सपना देखा है जहां सुबह खिड़की खोलते ही सामने बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दें? या फिर ऐसा घर, जिसके बाहर नीला समंदर फैला हो और आसपास शोर-शराबे का नाम तक न हो? आमतौर पर ऐसी जगहों पर कुछ दिन बिताने के लिए लोग मोटी रकम खर्च करते हैं. लेकिन यूरोप में कुछ जगहों की कहानी बिल्कुल उलटी है. वहां लोग कम पड़ गए, घर खाली होने लगे और हालात ऐसे बने कि नए लोगों को बुलाने के लिए पैसे तक ऑफर किए जाने लगे. स्विट्जरलैंड का अल्बिनेन, इटली का प्रेसिचे और ग्रीस का एंटीकाइथेरा ऐसी ही तीन जगहें हैं, जहां की खूबसूरती जितनी लोगों को आकर्षित करती है, उतनी ही चर्चा वहां नए लोगों को बसाने के लिए दिए गए ऑफर्स की भी होती है.

स्विट्जरलैंड का अल्बिनेन: जहां पहाड़ हैं, नजारे हैं और बसने वालों के लिए ऑफर भी-

स्विस आल्प्स के बीच बसा अल्बिनेन किसी फिल्मी लोकेशन से कम नहीं लगता. लकड़ी के घर, हरे ढलान और दूर तक दिखाई देती बर्फीली चोटियां इसे बेहद खास बनाती हैं. लेकिन इतनी खूबसूरती के बावजूद गांव को नए लोगों की जरूरत पड़ी. आबादी बढ़ाने के लिए यहां बसने वालों को पैसे तक ऑफर किए जाते हैं. हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं. घर खरीदना पड़ सकता है, कई साल तक वहीं रहना पड़ सकता है और स्थानीय नियमों का पालन भी करना होता है.

इटली का प्रेसिचे: जहां रहने के लिए लोगों की तलाश शुरू हो गई-

इटली का प्रेसिचे उन जगहों में है जहां पहुंचकर लगता है कि जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है. पत्थर की पुरानी गलियां, खूबसूरत घर और आराम से गुजरते दिन इसकी पहचान हैं. लेकिन इस कस्बे की परेशानी यह थी कि लोग कम होते जा रहे थे और कई घर खाली पड़े थे. इसके बाद यहां घर खरीदकर बसने वालों के लिए हजारों यूरो तक के ऑफर सुर्खियों में आए. इस कदम ने प्रेसिचे को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया.

ग्रीस का एंटीकाइथेरा: जहां नए पड़ोसियों का इंतजार है-

अगर आपको भीड़ से दूर रहना पसंद है तो एंटीकाइथेरा किसी सपने जैसा लग सकता है. चारों तरफ समंदर, साफ पानी और ऐसा सुकून, जो बड़े शहरों में मिलना मुश्किल है. लेकिन इस छोटे से द्वीप पर आबादी इतनी कम हो गई कि नए परिवारों को यहां बसाने के लिए पैसे और दूसरी सुविधाओं वाले ऑफर्स सामने आने लगे. यही वजह है कि यह छोटा सा द्वीप दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचता रहा है.

आखिर इतनी खूबसूरत जगहों से लोग गए क्यों? (Why Did People Leave These Beautiful Places?)

यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है. आखिर कोई ऐसी जगह क्यों छोड़ेगा जहां पहाड़ हों, समंदर हो और सुकून हो? लेकिन नौकरी, पढ़ाई और बेहतर मौके तलाशते हुए यूरोप के कई छोटे गांवों और द्वीपों से युवा बड़े शहरों की ओर चले गए. धीरे-धीरे घर खाली होने लगे और आबादी घटती चली गई. कुछ जगहों पर हालात ऐसे बने कि नए लोगों को बुलाने के लिए खास ऑफर निकालने पड़े.

क्या आज भी वहां जाकर बस सकते हैं? (Can You Move There Today?)

इन जगहों पर बसना आसान नहीं है. कई मामलों में घर खरीदना पड़ता है, कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं और लंबे समय तक वहीं रहना भी जरूरी हो सकता है. फिर भी इन जगहों की कहानी लोगों को हैरान जरूर करती है. जब दुनिया के बड़े शहर बढ़ती आबादी से जूझ रहे हैं, तब यूरोप के कुछ गांव और द्वीप बिल्कुल उलटी परेशानी का सामना कर रहे हैं. उन्हें नए घर नहीं, नए पड़ोसी चाहिए. हो सकता है इन जगहों पर बसना हर किसी के लिए आसान न हो. लेकिन यह जरूर दिखाता है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में सबसे बड़ी चुनौती अब जमीन या घर नहीं, बल्कि लोगों की कमी है.

ये भी पढ़ें- 9-12 साल के बच्चों को दूसरों के घर खेलने भेजने से पहले जरूरी सिखाएं ये 5 बातें