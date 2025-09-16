विज्ञापन

अजमेर के अलावा इन शहरों में भी है सेवन वंडर्स पार्क, राजस्थान में यहां सात अजूबे देख सकते हैं आप

Seven Wonders Park: अगर आप राजस्थान से हैं और सेवन वंडर्स पार्क के टूटने से परेशान हैं तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप अपनी फैमिली और बच्चों को सेवन वंडर्स दिखा सकते हैं.

इन शहरों में देख सकते हैं सेवन वंडर्स पार्क

Seven Wonders Park: दुनिया के सात अजूबों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा. पिछले कुछ दिनों से इन सात अजूबों की भारत में खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि राजस्थान के अजमेर में सात अजूबों की रेप्लिका वाला पार्क अब टूट रहा है. 11 करोड़ की लागत से बने इस पार्क पर अब बुलडोजर गरज रहा है. कई लोगों की इस पार्क में जाने की इच्छा रही होगी, लेकिन अब वो यहां की खूबसूरती को नहीं देख सकते हैं, हालांकि उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है. राजस्थान में एक और जगह ऐसा पार्क है, जहां आप दुनिया के सात अजूबों को अपनी आंखों से देख सकते हैं. इसके अलावा भी कुछ शहरों में ऐसे पार्क बनाए गए हैं. 

क्यों तोड़ा जा रहा सेवन वंडर्स पार्क?

करीब दो साल पहले अजमेर में आना सागर झील के पास इस सेवन वंडर्स पार्क को बनाया गया था, जिसमें करीब 11 करोड़ का खर्च आया. यहां ताजमहल से लेकर एफिल टॉवर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और बाकी अजूबों की रेप्लिका को खूबसूरती से बनाया गया था, जिसे अब जमींदोज किया जा रहा है. इस पार्क के बनने से पहले ही इसे लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई थीं, इसके बावजूद इसे तैयार किया गया. बाद में मामला एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब कोर्ट के आदेश के बाद 11 करोड़ का ये निर्माण मिट्टी में मिलाया जा रहा है. 

यहां पहुंच सकते हैं राजस्थान के लोग

अगर आप राजस्थान से हैं और सेवन वंडर्स पार्क के टूटने से परेशान हैं तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप अपनी फैमिली और बच्चों को सेवन वंडर्स दिखा सकते हैं. राजस्थान के कोटा में भी ऐसा ही एक पार्क बनाया गया है, जिसमें आप सातों अजूबों को एक साथ देख सकते हैं. किशोर सागर झील के किनारे बना ये सेवन वंडर्स पार्क काफी खूबसूरत है और शाम को यहां लाइट और म्यूजिक का संगम भी देखा जा सकता है. साल 2013 में बने इस पार्क को बनाने में 10 करोड़ रुपये का खर्च आया था. 

इन शहरों में भी हैं सेवन वंडर्स पार्क

राजधानी दिल्ली में भी आप ऐसे ही एक पार्क को देख सकते हैं. साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SDMC) ने भी सराय काले खां के नजदीक ऐसा ही एक पार्क तैयार किया था. इस पार्क में भी आप सेवन वंडर्स की झलक देख सकते हैं. खास बात ये है कि इन्हें वेस्ट यानी कबाड़ से बनाया गया है. कोलकाता में बने ईको पार्क में भी आप ऐसे ही रेप्लिका देख सकते हैं. सैकड़ों एकड़ में फैला ये पार्क एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं. 
 

