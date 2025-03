Baba Ramdev Ayurvedic Weight Loss Tips: मोटापा एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है, जिससे प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. दुनियाभर में मोटापे की संख्या तेजी से बढ़ रही है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार, 2022 तक दुनियाभर में लगभग दो अरब एडल्ट मोटापे का शिकार थे. भारत में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है. मोटापे के बढ़ने (Natural Ways To Lose Weight) के पीछे अनहेल्दी डाइट, बिगड़ता लाइफस्टाइल, जेनेटिक कारण, तनाव, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और कुछ (Best Ayurvedic Herbs For Weight Loss) दवाओं का सेवन जैसी कई वजहें हो सकती हैं. अगर मोटापे को कंट्रोल करना है, तो बॉडी को एक्टिव रखें, बैलेंस डाइट लें और कुछ आयुर्वेदिक उपायों को अपनाएं. आयुर्वेदिक विशेषज्ञ बाबा रामदेव के अनुसार, (Baba Ramdev Weight Loss Tips) मोटापा कम करने के लिए दलिया का सेवन फायदेमंद हो सकता है. इस दलिया में गेहूं, बाजरा, मूंग और चावल के साथ-साथ अजवाइन और तिल भी शामिल होते हैं. अगर इसे रोजाना खाया जाए, तो पेट लंबे समय तक भरा रहता है और वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

योग गुरु के अनुसार, रोजाना साबुत अनाज का सेवन करने से वजन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. आइए जानते हैं वजन कम करने के आयुर्वेदिक तरीके कौन-कौन से हैं.

आटा गूंथने से पहले मिला लें ये 2 चीजें, कागज की तरह पतली और रूई सी मुलायम बनेंगी रोटियां

अश्वगंधा के पत्तों से करें वजन कंट्रोल (Benefits Of Ashwagandha For Weight Loss)

अश्वगंधा एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो न केवल तनाव को कम करती है बल्कि वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करती है.

इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वजन तेजी से घटता है.

वजन कम करने के लिए अश्वगंधा के पत्तों की चाय का सेवन करें. इसके लिए कुछ ताजे अश्वगंधा के पत्ते लें और उन्हें अच्छी तरह धो लें.

दो गिलास पानी लें और उसमें पत्तों को डालकर उबालें इसे 5-10 मिनट तक अच्छे से उबालें. चाय को छानकर सुबह और शाम सेवन करें.

नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर को बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं.

लौकी के जूस से करें वजन कम (Bottle Gourd Juice For Weight Loss)

अगर आप तेजी से वजन घटाना चाहते हैं, तो रोजाना लौकी के जूस का सेवन करें. रेगुलर इसका सेवन करने से एक महीने में 15-20 किलो तक वजन कम किया जा सकता है.

लौकी का जूस कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

इस जूस में विटामिन C, फाइबर और जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो शरीर को पोषण देने के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं.

इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को ठीक रखता है और लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराता है, जिससे ओवरईटिंग से बचा जा सकता है.

लौकी का जूस न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है बल्कि कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी गैस्ट्रिक समस्याओं से भी राहत दिलाने में मदद करता है.

वजन घटाने के लिए करें त्रिफला का सेवन (Triphala For Digestion And Fat Loss)

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक हर्बल त्रिफला को अपने डेली रूटीन में शामिल करें.

इसका नियमित सेवन डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है और वजन घटाने में सहायक होता है.

त्रिफला बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिससे हार्मफुल टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म तेजी से बूस्ट होता है.

इससे फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होती है और वजन कम करने में मदद मिलती है.

त्रिफला का सेवन करने से न सिर्फ डाइजेशन बेहतर होता है, बल्कि यह शरीर को हेल्दी और एक्टिव भी बनाए रखता है.

योग और एक्सरसाइज से घटाएं वजन (Yoga Poses For Weight Loss)