चाहिए कोरियन ग्लोइंग स्किन? तो जानें सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए?

Glowing skin breakfast tips: रोज़ाना हेल्दी और पोषण से भरपूर नाश्ता आपकी त्वचा को अंदर से चमकदार बनाता है. इसे अपनी सुबह की आदत में शामिल करके आप हर दिन आत्मविश्वास और फुल एनर्जी के साथ शुरुआत कर सकती हैं.

Glowing Skin के लिए रोज़ सुबह अपनाएं ये सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज

Healthy breakfast for glowing skin: सुबह का नाश्ता सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं है...यह आपकी त्वचा, बाल और शरीर की सेहत के लिए भी बहुत अहम है. सही नाश्ता आपकी त्वचा को नमी, पोषण और दमक देने में मदद करता है. अगर आप रोज़ाना कुछ आसान और हेल्दी (Protein Rich Breakfast) चीज़ें खाएं तो आपकी त्वचा सुबह से ही ताज़गी और चमक महसूस करेगी.

Glowing Skin के लिए टॉप नाश्ता विकल्प (Subah ka Nashta Kya Banaen)

1. ओट्स विद फ्रूट्स और नट्स (Start Your Day Right Breakfast)

  • ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं और पाचन में मदद करते हैं.
  • इसमें कटे हुए बादाम, अखरोट और मौसमी फल मिलाएं.
  • विटामिन और मिनरल्स से त्वचा को प्राकृतिक चमक मिलती है.
2. ग्रीक योगर्ट विद बेरीज (Glowing skin breakfast tips)

  • ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं.
  • ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज के साथ इसे लें.
  • यह त्वचा को डिटॉक्स करने और अंदर से हेल्दी रखने में मदद करता है.

3. ग्रीन स्मूदी (Protein rich breakfast)

  • पालक, ककड़ी, सेब और थोड़ा नींबू मिलाकर स्मूदी बनाएं.
  • एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह स्किन को हाइड्रेट और ग्लोइंग बनाता है.

4. अंडा और वेजिटेबल ओमलेट (Morning diet for skin glow)

  • अंडे में प्रोटीन और विटामिन B6, B12 भरपूर होता है.
  • हरी सब्जियों के साथ बनाएं, त्वचा और बालों के लिए बेहतरीन.
5. अखरोट और फ्लैक्ससीड्स के साथ हॉट ड्रिंक (Best breakfast for energy)

  • हॉट ग्रीन टी या हल्का दूध + फ्लैक्ससीड्स + कुछ अखरोट.
  • दिनभर त्वचा की नमी और चमक बनाए रखता है.

हेल्दी रूटीन टिप्स (Fiber rich breakfast foods)

  • नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है – इसे कभी न छोड़ें.
  • जितना हो सके, ताजगी और प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करें.
  • पानी और हाइड्रेशन भी न भूलें – त्वचा की चमक के लिए जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

