Solar eclipse 2024 Live : साल का पहला पूर्ण सूर्यग्रहण आज, यहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग

दरअसल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (Nasa) साल के पहले पूर्ण सूर्यग्रहण को अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्‍ट्रीम करेगी. जिसे भारतीय समयानुसार, 8 अप्रैल को रात 10.30 बजे से पूर्ण सूर्यग्रहण (total solar eclipse) को ऑनलाइन लाइव देखा जा सकेगा.

नासा लाइव टेलीकास्ट (Nasa live telecast) के दौरान विशेषज्ञों के साथ बातचीत भी साझा करेगा और ग्रहण पथ के कई स्थानों से ग्रहण के टेलीस्कोप व्यूज भी दिखाएगा.

कहां-कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण - Where will the solar eclipse be visible

इस सूर्य ग्रहण को कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, अरूबा, बर्मुडा, करेबियन नीदरलैंड्स, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, जमाइका, नॉर्वे, पनामा, निकारगुआ, रूस, पोर्तो रिको, सैंट मार्टिन, स्पेन, द बहामास, यूनाइटेड किंग्डम और वेनेजुएला समेत संसार के कुछ हिस्सों से देखा जा सकता है.

