पेट में गांठ होने का सता रहा है डर तो इन 5 लक्षण से पता लगाएं, समय पर पहचान करना है बेहद जरूरी

lump in stomach that moves : जब पेट में गांठ होती है तो इस दौरान बहुत तेज दर्द होता है.

खास बातें पेट पर गांठ होना आजकल आम हो रहा है.

ये हैं पेट पर गांठ बनने के लक्षण.

पेट पर गांठ बनने पर क्या होता है, जानें यहां.

lump in stomach above belly button : पेट में दर्द कई तरह का हो सकता है. कई बार हम इसे हल्के में ले रहे होते हैं लेकिन ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है. पेट में दर्द, जी मिचलाना जैसे संकेत हमें आम लगते हैं लेकिन कई बार ये पेट में गांठ होने के संकेत दे रहे होते हैं. अगर आपको भी शरीर में इस तरह के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए ये लक्षण पेट की गांठ (lump in stomach above belly button) के हो सकते हैं. जो आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. आइए आपको इन्हीं लक्षणों (woman lump in stomach left side) के बारे में बताते हैं.

पेट पर गांठ बनने के लक्षण | abdominal lump Symptoms