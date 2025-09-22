Navratri dress code for office: नवरात्रि का त्योहार सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब दफ्तरों में भी कलरफुल और एथनिक अंदाज़ के साथ मनाया जाने लगा है. नौ दिनों के नौ रंग ऑफिस ड्रेस-अप को और भी खास बना देते हैं. सवाल यही है कि कैसे आप इन पारंपरिक रंगों को प्रोफेशनल माहौल में बैलेंस करें? हल्की साड़ियों से लेकर एलीगेंट सूट्स तक, सही फैब्रिक और स्टाइल चुनकर आप अपने ऑफिस लुक को न केवल ट्रेंडी, बल्कि फेस्टिव भी बना सकती हैं. आइए जानते हैं, जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल गाइड डॉ. जय मदान के बताए टिप्स जो इस नवरात्रि (Shardiya Navratri 2025) आपके ऑफिस लुक को परफेक्ट बना देंगे.

नवरात्रि के रंग और ऑफिस लुक का कॉम्बिनेशन | Navratri Office Look Ideas From Jai Madan

साड़ी और सूट को कैसे बनाएं ऑफिस फ्रेंडली |Navratri office look

नवरात्रि के दौरान नौ रंगों का महत्व सभी जानते हैं. ऑफिस में इन्हें अपनाने के लिए सबसे आसान विकल्प है कॉटन या सिल्क ब्लेंड की हल्की साड़ियां. पीला, हरा, गुलाबी या सफेद जैसे रंग ऑफिस के लिए उपयुक्त लगते हैं. आप इन्हें सादे ब्लाउज़ और मिनिमल ज्वेलरी के साथ पहन सकती हैं. इससे आपका पारंपरिक अंदाज़ भी बनेगा और प्रोफेशनल एटीकेट भी बरकरार रहेगा, जो महिलाएं साड़ी में सहज महसूस नहीं करतीं, उनके लिए सूट एक बेहतर विकल्प है. चूड़ीदार सूट या स्ट्रेट-कट कुर्ता पलाज़ो के साथ पहनकर आप नवरात्रि के रंगों को ऑफिस फ्रेंडली बना सकती हैं.

ऑफिस लुक के लिए क्या है सबसे जरूरी | Navratri colors dress

ऑफिस लुक के लिए सबसे जरूरी है कि परिधान ओवर-द-टॉप न लगें. बहुत हैवी बॉर्डर, चमकीला फैब्रिक या ज्यादा ग्लिटर वाले कपड़े काम की जगह पर अट्रैक्टिव होने के बजाय असहजता पैदा कर सकते हैं. इसकी जगह हल्के एम्ब्रॉयडरी वाले आउटफिट्स या पेस्टल टोन में दिए गए नवरात्रि रंग अच्छे लगते हैं. उदाहरण के लिए, लाल रंग को पहनने के दिन आप गहरे लाल की जगह वाइन शेड की सिंपल साड़ी या सूट पहन सकती हैं. इसी तरह बैंगनी रंग के दिन गहरे पर्पल की बजाय लैवेंडर या लाइट पर्पल चुनना बेहतर होगा.

ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ में रखें बैलेंस | Office festive dress up ideas

ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ पर भी संतुलन रखना जरूरी है. ऑफिस में भारी गहनों की बजाय छोटे झुमके, एक सिंपल चेन या ब्रैसलेट आपके लुक को निखारने के लिए पर्याप्त हैं. चाहें तो आप एक रंगीन दुपट्टा या हल्की प्रिंटेड स्कार्फ भी ऐड कर सकती हैं, जो आपके आउटफिट को ट्रेंडी टच देगा. फुटवियर में हील्स की बजाय ब्लॉक हील्स या स्टाइलिश फ्लैट्स चुनना आरामदायक भी रहेगा और लुक को कंप्लीट भी करेगा.

कंपनी कल्चर और टीम स्पिरिट को बढ़ाने वाला ड्रेस-अप | Navratri 9 colors outfit

डॉ. जय मदान का मानना है कि नवरात्रि सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास को जगाने का भी समय है. अगर ऑफिस में आप इन नौ रंगों को अपनाती हैं, तो यह न केवल टीम स्पिरिट को बढ़ाता है, बल्कि वातावरण को भी पॉजिटिव और उत्साह से भर देता है. आजकल कई कॉरपोरेट कंपनियां नवरात्रि कलर ड्रेस कोड अपनाकर कर्मचारियों के बीच आपसी जुड़ाव और उत्सव का माहौल बनाने पर जोर दे रही हैं.

साड़ी से सूट तक डॉ. जय मदान के फैशन टिप्स | Navratri office celebration dress

इस नवरात्रि, अगर आप चाहती हैं कि आपका ऑफिस लुक परंपरा और मॉडर्निटी का परफेक्ट मेल बने, तो बस सही फैब्रिक, सही रंग का चुनाव करें और ओवरडू करने से बचें. याद रखिए, स्टाइल वही है जिसमें आप सहज महसूस करें और जो आपकी पर्सनैलिटी को उभार सके. साड़ी हो या सूट, नवरात्रि के रंगों को अपनाकर आप ऑफिस में भी फैशनेबल और फेस्टिव दोनों दिख सकती हैं.

ऑफिस में नवरात्रि स्टाइल | Navratri outfit ideas for working women

डॉ. जय मदान कहती हैं कि, हर दिन का रंग एक विशेष ऊर्जा लिए होता है और जब आप उसे पहनते हैं, तो वह आपके भीतर भी उसी भावना को जगाता है, इसलिए इस बार नवरात्रि में अपने ऑफिस ड्रेस-अप को सिर्फ फैशन न मानें, बल्कि इसे सकारात्मकता और आत्मविश्वास का उत्सव बना दें.

