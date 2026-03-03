जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने एक दूसरे को प्यार से लगाया गुलाल, कुछ यूं खेली रंगों की होली- देखें VIDEO

होली का त्योहार आते ही पूरा देश रंगों में सराबोर हो जाता है और इस बार बॉलीवुड भी पूरी तरह होली के जश्न में डूबा नजर आया. सोशल मीडिया पर सितारों के रंग-बिरंगे वीडियो और तस्वीरों ने फैंस का दिल जीत लिया. कहीं परिवार संग खुशियां बंटी, तो कहीं दोस्तों के साथ मस्ती और संगीत का माहौल देखने को मिला. हर साल की तरह इस बार भी दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के घर आयोजित होली समारोह चर्चा का केंद्र रहा. उनके घर पर हुई इस खास पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के कई चेहरे शामिल हुए. रंग, गुलाल और हंसी-मजाक के बीच सितारों ने खुलकर त्योहार का आनंद लिया. इस मौके पर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा भी नजर आईं, जिन्होंने दोस्तों संग होली की खुशियां साझा कीं.

वहीं, कपूर परिवार की होली भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. अभिनेता रणबीर कपूर अपनी बेटी राहा कपूर के साथ रंग खेलते दिखाई दिए. पिता-बेटी की यह प्यारी झलक फैंस को बेहद पसंद आई. उनके साथ फिल्ममेकर अयान मुखर्जी भी होली के रंग में रंगे नजर आए और सभी को शुभकामनाएं दीं.

इधर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी परिवार के साथ होली मनाते हुए खास तस्वीरें साझा कीं. जल्द पिता बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी. अभिनेत्री सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने भी अपने परिवारों के साथ सादगी भरे अंदाज में त्योहार मनाया. वहीं ग्लैमरस अंदाज के लिए मशहूर उर्वशी रौतेला एक खास होली पार्टी में रंगों के बीच नजर आईं.

कुछ सितारों ने भले ही सार्वजनिक समारोह में हिस्सा न लिया हो, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को त्योहार की शुभकामनाएं दीं. अजय देवगन, अक्षय कुमार और करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से अपने चाहने वालों को प्यार और खुशियों से भरी होली की बधाई दी.

कुल मिलाकर, इस बार की होली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रंगों का यह त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि रिश्तों को करीब लाने और खुशियां बांटने का सबसे खूबसूरत बहाना है. बॉलीवुड सितारों की इन झलकियों ने फैंस की होली को और भी खास बना दिया.