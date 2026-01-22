Saree Tips for short height: छोटी हाइट की वजह से नहीं पहन रही हैं साड़ी? इन 5 बातों का ध्यान रखकर आप भी दिखेंगी लंबी

Saree Tips for short height: किसी खास इवेंट के लिए साड़ी हर महिला की पहली पसंद होती है. हालांकि, कई महिलाएं सिर्फ इसलिए साड़ी पहनने से कतराती हैं क्योंकि उनकी हाइट कम होती है. उन्हें लगता है कि साड़ी में वे और भी छोटी दिखेंगी. अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ खास टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप भी साड़ी में लंबी नजर आ सकती हैं. खासकर अगर आपकी हाइट 5'4 से कम है, तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी. आइए जानते हैं इनके बारे में-

हाइट छोटी होने पर कैसे पहनें साड़ी?

सबसे पहले छोटी हाइट वाली महिलाओं को हमेशा हल्के फैब्रिक की साड़ी पहननी चाहिए. जैसे- ऑर्गेंजा, क्रेप, शिफॉन और जॉर्जेट. ये फैब्रिक बॉडी पर भारी नहीं लगते हैं और इससे आपकी बॉडी लंबी और स्लिम नजर आती है. बहुत भारी साड़ी पहनने से आप कद में और छोटी दिख सकती हैं.

अगर आप लंबी दिखना चाहती हैं, तो साड़ी और ब्लाउज एक ही रंग के रखें. इसे मोनोक्रोम लुक कहते हैं. जब ऊपर से नीचे तक एक ही रंग होता है, तो बॉडी में ब्रेक नहीं दिखता और हाइट ज्यादा लगती है. कॉन्ट्रास्ट रंग का ब्लाउज पहनने से लंबाई कट जाती है.

चौड़ी और भारी बॉर्डर वाली साड़ियां छोटी हाइट में सही नहीं लगतीं. ये आपकी लंबाई को और कम दिखाती हैं. बेहतर है कि बिना बॉर्डर या बहुत पतले बॉर्डर वाली साड़ी चुनें. इससे साड़ी क्लीन और एलिगेंट लगेगी और आप लंबी नजर आएंगी.

ब्लाउज का डिजाइन भी बहुत अहम होता है. स्लीवलेस, कैप स्लीव्स या एल्बो लेंथ ब्लाउज छोटी हाइट में बेहतर दिखते हैं. बहुत भारी या पफी स्लीव्स से बचें, क्योंकि ये बॉडी को चौड़ा दिखा सकते हैं.

V नेक, डीप राउंड या स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला ब्लाउज आपकी गर्दन और ऊपरी हिस्से को लंबा दिखाता है. इससे ओवरऑल लुक में हाइट बढ़ी हुई लगती है.

इस तरह हाइट अगर सही फैब्रिक, सही डिजाइन और सही ब्लाउज चुना जाए, तो साड़ी छोटी हाइट में भी आपको लंबा और ग्रेसफुल दिखा सकती है. छोटी हाइट कोई कमी नहीं है. बस सही स्टाइलिंग की जरूरत है. इन आसान साड़ी टिप्स को अपनाकर आप भी साड़ी में लंबी, स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिख सकती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)