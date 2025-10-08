विज्ञापन

बालों के लिए वरदान से कम नहीं है ये 'सफेद पानी', डॉक्टर ने बताया इस्तेमाल करने का सही तरीका

Rice water: चावल का पानी एक सस्ता, नेचुरल और असरदार हेयर टॉनिक (chawal ke pani ke fayde) है...बस जरूरत है इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की. अब आपके बालों की चमक छिपेगी नहीं, बल्कि हर नजर को भाएगी.

Read Time: 2 mins
Share
बालों के लिए वरदान से कम नहीं है ये 'सफेद पानी', डॉक्टर ने बताया इस्तेमाल करने का सही तरीका
Hair Growth: पार्लर नहीं, किचन से निकला ब्यूटी सीक्रेट, जानें घना और चमकदार बालों का राज

How to use rice water for hair: हर कोई चाहता है कि बाल लंबे, घने और चमकदार हों, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में बालों का झड़ना और डैमेज होना बहुत आम बात है. हम महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे बहाते हैं, पार्लर ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं, पर नतीजा? वही पुराने बेजान बाल. अगर आप भी बालों की इस जंग से थक चुके हैं, तो आपकी रसोई में छुपा है एक नेचुरल हेयर टॉनिक...चावल का पानी (Rice Water). यही है वो 'सफेद पानी' जो आजकल सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड में है.

Latest and Breaking News on NDTV

आखिर क्यों है चावल का पानी इतना फायदेमंद? (balo me kis chij ka istemal na kare)

  • डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सुगनया नायडू के मुताबिक, चावल के पानी में मौजूद Inositol, Amino acids, Antioxidants और Vitamins बालों के लिए किसी एलिक्सिर से कम नहीं हैं.
  • Inositol बालों के टूटे क्यूटिकल्स को रिपेयर करता है.
  • Amino acids बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.
  • Antioxidants डैमेज से बचाते हैं.
  • Vitamins हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं.
  • यानी चावल का पानी आपके बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर और स्ट्रेंथनर दोनों का काम करता है.

ऐसे करें सही इस्तेमाल, वरना हो सकता है नुकसान (Rice water for hair)

  • डॉ. सुगनया बताती हैं कि चावल को दो-तीन बार धोने के बाद 30 मिनट से 1 घंटे तक पानी में भिगो दें. 
  • फिर इस पानी को अलग कर 12-20 घंटे तक ढककर रख दें, ताकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएं.
  • इस्तेमाल से पहले इसमें थोड़ा साफ पानी मिलाएं और इसे बालों व स्कैल्प पर स्प्रे करें. 15-20 मिनट बाद हल्के शैंपू से धो लें.
  • हफ्ते में सिर्फ एक बार इसका उपयोग करें.
  • लेकिन ध्यान रखें इसका ज्यादा इस्तेमाल बालों को नुकसान भी पहुंचा सकता है. ओवर-यूज़ से प्रोटीन बिल्डअप, रूखापन और स्कैल्प पर पपड़ी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com