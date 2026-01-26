परेड में घंटों खड़े जवान और हम 10 मिनट में ही थक जाते हैं, सीखिए ये 5 योगासन जो बढ़ाएंगे आपकी सहनशक्ति

Stamina Boosting Yoga: हर साल 26 जनवरी को जब हम टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं, तो एक नजारा हमें हैरान भी करता है और गर्व से भर भी देता है. कड़क ठंड हो या चिलचिलाती धूप, हमारे जवान घंटों तक एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं. न चेहरे पर शिकन, न शरीर में थकान का असर. दूसरी ओर, हमारी हालत यह है कि 10-15 मिनट खड़े रहने या हल्का सा काम करने में ही कमर, घुटने और पैरों में दर्द शुरू हो जाता है.

आख़िर ऐसा क्यों? क्या जवान हमसे अलग इंसान हैं? नहीं. फर्क है सहनशक्ति (Stamina) का. सहनशक्ति सिर्फ मांसपेशियों की ताकत नहीं होती, बल्कि यह शरीर, सांस और मन तीनों के संतुलन से बनती है. यही संतुलन योग सिखाता है. योग कोई कठिन कसरत नहीं, बल्कि शरीर को धीरे-धीरे मजबूत और स्थिर बनाने की विद्या है.

अगर आप भी चाहते हैं कि आपका शरीर जल्दी न थके, लंबे समय तक काम कर सके और मानसिक रूप से भी मजबूत बने, तो ये 5 योगासन आपकी सहनशक्ति बढ़ाने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं.

सहनशक्ति बढ़ाने वाले आसान योगासन | Easy Yoga Poses to Increase Stamina

1. ताड़ासन

ताड़ासन देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यह पूरे शरीर को एक सीध में खड़ा रहना सिखाता है. यह आसन पैरों, रीढ़ और कंधों को मजबूती देता है. ये योगासन लंबे समय तक खड़े रहने की क्षमता बढ़ाता है. शरीर का संतुलन सुधारता है. थकान धीरे-धीरे कम होती है.

कैसे करें:

सीधे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाएं, एड़ियों के बल शरीर को ऊपर की ओर खींचें और कुछ सेकंड रुकें.

Photo Credit: iStock

2. वृक्षासन

जवान परेड में इसलिए नहीं हिलते, क्योंकि उनका संतुलन मजबूत होता है. वृक्षासन यही सिखाता है. पैरों और घुटनों को ताकत देता है. एकाग्रता और धैर्य बढ़ाता है, शरीर को स्थिर रखता है.

कैसे करें:

एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को जांघ पर रखें, हाथ जोड़कर संतुलन बनाए रखें.

Photo Credit: Pexels

3. वीरभद्रासन

इस आसन का नाम ही वीर से जुड़ा है. यह शरीर में साहस और शक्ति पैदा करता है. ये योगासन जांघों और कमर को मजबूत बनाता है, लंबे समय तक खड़े रहने की क्षमता बढ़ाता है, आत्मविश्वास में इजाफा करता है.

4. सूर्य नमस्कार

अगर सिर्फ एक योग चुनना हो, तो सूर्य नमस्कार सबसे बेहतर है. इसमें शरीर की लगभग हर मांसपेशी काम करती है. इससे स्टैमिना तेजी से बढ़ाता है, शरीर में एनर्जी और गर्माहट लाता है. थकान और सुस्ती दूर करता है. शुरुआत में 5 राउंड करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं.

5. प्राणायाम

सहनशक्ति सिर्फ शरीर से नहीं, सांस से भी जुड़ी होती है. गलत सांस लेने से जल्दी थकान होती है. शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, दिल और फेफड़ों को मजबूत करता है, मानसिक थकान कम करता है. अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम रोज 5-10 मिनट करें.

जवानों की तरह घंटों खड़ा रह पाना कोई जादू नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास का नतीजा है. योग हमें सिखाता है कि कैसे शरीर को धीरे-धीरे मजबूत बनाया जाए, बिना उसे नुकसान पहुंचाए. अगर हम रोज सिर्फ 15-20 मिनट इन योगासनों को दे दें, तो कुछ ही हफ्तों में फर्क साफ महसूस होने लगेगा.