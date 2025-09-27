ज्यादा नहीं टिकता है इन कपल्स का रिलेशनशिप, ये गलतियां पड़ती हैं भारी

जब भी दो लोग किसी रिश्ते में जुड़ते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता काफी मजबूत हो और हमेशा के लिए ऐसा ही रहे. हालांकि कई कपल्स का रिश्ता कुछ ही दिन में खराब होने लगता है और जल्दी उनकी राहें भी अलग हो जाती हैं. एक मजबूत रिश्ते के लिए कई चीजें जरूरी हैं, जिनमें दोनों का एक दूसरे पर भरोसा और पर्सनल स्पेस देना भी शामिल है. आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह के कपल्स को रिश्ते में काफी परेशानी आती है और कौन सी गलतियां ऐसी हैं, जिनसे उनका रिश्ता ज्यादा गहरा नहीं हो पाता है.

जनरेशन गैप बड़ी वजह

अक्सर कई कपल्स के बीच उम्र का गैप काफी ज्यादा होता है, पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे-धीरे कई चीजों को लेकर दोनों एक पिच पर नहीं आ पाते हैं. कई चीजें ऐसी होती हैं, जो एक के लिए तो सही होती हैं, लेकिन दूसरे पार्टनर के लिए वो चीज ठीक नहीं होती है. यही वजह है कि ऐसे कपल्स का रिश्ता कई बार टूटने की कगार पर आ जाता है.

हर चीज में नहीं होना चाहिए डिविजन

पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि रिश्तों में काफी एग्रेशन बढ़ा है. कपल के बीच अगर हर चीज में कॉम्पिटिशन हो कि मैंने इतना किया, मैंने ये किया... तो ऐसे में रिश्ता खराब हो सकता है. आपको ये समझना होगा कि अगर आप 100 परसेंट दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उतना ही कर पाए. इसके लिए आप रिश्ते को टाइम दें और उसे बैलेंस करने की कोशिश करें.

बातें शेयर करना

जो कपल अक्सर एक दूसरे से बातें शेयर नहीं करते हैं, उनके रिश्ते में दूरी बढ़ती जाती है. वहीं कुछ कपल्स में एक पार्टनर हमेशा अपनी बातें शेयर करता है, लेकिन दूसरा पार्टनर कुछ नहीं बताता... या फिर अपनी बातें तो शेयर करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर से नहीं पूछते हैं कि उसे क्या परेशानी है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. ऐसे रिश्ते भी ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये गलती आपको भारी पड़ सकती है.

सॉरी बोलना जरूरी

कई कपल्स ऐसे होते हैं, जो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला ही उनसे माफी मांगे. उन्हें लगता है कि उनकी कभी गलती नहीं हो सकती है. इस तरह के कपल्स का रिश्ता टूटना भी काफी आम है. अगर आपने अपने पार्टनर को हर्ट किया है तो आपको दिल से उसे सॉरी बोलना पड़ेगा, कई बार जबरदस्ती माफी मांगी जाती है... ऐसे में रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है.