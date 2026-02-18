Ramadan Mubarak 2026: 19 फरवरी से शुरू होगा रमजान का पाक महीना, रमजान के इन मुबारक मैसेजेस से दें अपनों को बधाई | Top 50 Ramzan Wishes

Top 50 Ramzan Wishes, Messages, Quotes, WhatsApp & Insta Status and Greetings Card : इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमज़ान नए चांद के दिखने पर शुरू होता है. साल 2026 में अगर 18 फरवरी की शाम चांद नजर आता है, तो 19 फरवरी से रोज़े शुरू हो जाएंगे. इसे रमदान या रमजान भी कहा जाता है. यह इस्लाम का सबसे पवित्र महीना माना जाता है. इस दौरान मुस्लिम लोग सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की कोशिश करते हैं. रमज़ान सिर्फ भूखे-प्यासे रहने का नाम नहीं है. यह सब्र सीखने, बुराइयों से दूर रहने और खुद को बेहतर इंसान बनाने का समय है.

Ramadan wishes : लोग इस महीने में दान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, और अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करते हैं. इफ्तार और सहरी का भी खास महत्व होता है. इफ्तार में रोज़ा खोला जाता है और सहरी सुबह फज्र से पहले की जाती है.

अपनों को भेजें ये दुआएं और शुभकामनाएं (Ramadan 2026 Best Wishes)

1. रमज़ान मुबारक. यह पवित्र महीना आपकी ज़िंदगी में शांति, सब्र और अनगिनत दुआएं लाए.



2. आपको ईमान, माफ़ी और भगवान की रहमत से भरे रमज़ान की शुभकामनाएं.



3. इस रमज़ान में आपके रोज़े आसान हों, आपकी दुआएं कबूल हों और आपका दिल सुकून से रहे.



4. रमज़ान करीम. अल्लाह आपको सेहत, खुशी और खुशहाली दे.



5. यह रमज़ान आपकी रूह को साफ़ करे और आपके ईमान को मज़बूत करे.



6. यह पवित्र महीना आपके घर को शांति और आपके दिल को शुक्रगुज़ारी से भर दे.



7. रमज़ान आ गया है. रुकने, दुआ करने और रूह को साफ़ करने का समय.



8. आपको एक मुबारक और मतलब वाले रमज़ान की दिल से शुभकामनाएँ.



9. अल्लाह इस रमज़ान में आपके रोज़े, नमाज़ और अच्छे कामों को कबूल करे.



10. रमज़ान मुबारक. हर सूरज ढलने पर आप अल्लाह के और करीब आएं.



11. रहमत, माफ़ी और दुआओं का महीना हम पर है.

Ramadan wishes

12. यह रमज़ान आपके ईमान को नया करे और आपकी रूह को ऊपर उठाए.



13. इस रमज़ान में आपके दिल में शांति और आपकी दुआओं में रोशनी की दुआ है.



14. रमज़ान करीम. आपकी दुआएं कबूल हों और आपके गुनाह माफ़ हों.



15. रमज़ान की सीख आपको पूरे साल रास्ता दिखाए.



16. अल्लाह आपको रोज़े में सब्र और इबादत में सच्चाई दे.



17. रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर बनने के बारे में है.



18. आपको सोच-विचार, दया और करुणा से भरे महीने की शुभकामनाएं.



19. यह रमज़ान आपको अपने प्रियजनों और अल्लाह के करीब लाए.



20. रमज़ान मुबारक. आपकी रातें प्रार्थना और शांति से भरी हों.



21. आपको और आपके परिवार को रमज़ान मुबारक हो.



22. चांदनी रात आपके रास्ते को उम्मीद और विश्वास से रोशन करे.



23. रमज़ान हमें शुक्रगुज़ारी, विनम्रता और खुद पर काबू रखना सिखाता है.



24. अल्लाह की याद में आपके दिल को सुकून मिले.



25. रमज़ान करीम. धीरे चलने और फिर से जुड़ने की एक खूबसूरत याद.



26. अल्लाह आपकी चिंताओं को दूर करे, इस रमज़ान में शांति हो.



27. इस पवित्र महीने में ताकत, रहम और मार्गदर्शन के लिए दुआएँ भेज रहा हूँ.



28. रमज़ान आत्माओं को ठीक करने और दिलों को नरम करने का महीना है.



29. आपके रोज़े आपकी आत्मा को पवित्र करें और आपकी दुआएँ आपको ऊपर उठाएँ.



30. रमज़ान मुबारक. विश्वास को रास्ता दिखाने दें.



31. माफ़ करने, प्यार करने और आगे बढ़ने का महीना.



32. इस रमज़ान में अल्लाह की दुआएँ आप पर कई गुना हों.



33. रमज़ान करीम. आपका घर बरकत से भर जाए.

34. यह रमज़ान आपके दिल में साफ़गोई लाए और आपकी ज़िंदगी में मकसद लाए.



35. आपको शांतिपूर्ण रोज़े और रूहानी तौर पर अमीर रमज़ान.



36. रमज़ान हमें याद दिलाता है कि सब्र ही ताकत है.



37. अल्लाह आपको सभी इबादतों में आसानी और मंज़ूरी दे.



38. सभी को रमज़ान मुबारक हो. दया आप पर हमेशा बनी रहे.



39. रमज़ान रहमत का मौसम है, इसे पूरी तरह अपनाएँ.



40. इस रमज़ान में आपकी दुआएँ बुलंद हों और आपकी रूह चमके.



41. रमज़ान मुबारक. अल्लाह की रोशनी हमेशा आपका मार्गदर्शन करे.



42. दिल को फिर से सेट करने और ईमान को नया करने का महीना.



43. हर इफ़्तार शुक्रगुज़ारी लाए और हर सहरी ताकत लाए.



44. रमज़ान करीम. दया को अपने कामों का रास्ता दिखाने दें.



45. यह पवित्र महीना आपको आपके असली रूप के करीब लाए.



46. रमज़ान नेगेटिविटी को छोड़ने और ईमान अपनाने का समय है.



47. आपको उम्मीद और ठीक होने से भरे रमज़ान की शुभकामनाएं.



48. अल्लाह आपको हर अच्छे इरादे के लिए भरपूर इनाम दे.



49. रमज़ान मुबारक. आप जहां भी जाएं, शांति आपके साथ रहे.



50. रमज़ान करीम. दुआ में आपके दिल को सुकून मिले.