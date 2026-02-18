Ramadan Mubarak Wishes 2026 LIVE : रमदान/रमजान (Ramadan 2026) पाक महीना है जिसे इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 9 वां महीना माना जाता है. दुनियाभर के मुसलमान के लिए यह महीना बेहद खास होता है. एक महीने तक रोजदार, रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादल करते हैं. इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमज़ान नए चांद के दिखने पर शुरू होता है. साल 2026 में यह 19 फरवरी से रोज़े शुरू हो रहा है. इसे रमदान या रमजान भी कहा जाता है. इस दौरान मुस्लिम लोग सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की कोशिश करते हैं.

आसमान पर जैसे ही बरकत का चांद मुस्कुराएगा, इबादत और नेकियों का पाक महीना 'रमजान' हमारे दिलों में दस्तक दे देगा. यह सिर्फ़ उपवास (रोज़ा) का नाम नहीं, बल्कि रूह को निखारने और अल्लाह की इबादत में खुद को सौंप देने का समय है. इस नूरानी सफर में अपनों का साथ और उनकी दुआएं शामिल हों, तो बात ही कुछ और है.

इसीलिए, हम आपके लिए लाए हैं- दिल को छू लेने वाली शायरी, खूबसूरत वॉलपेपर्स और ऐसे कैप्शन्स जो आपके मैसेज को सबसे जुदा बना देंगे. चलिए, इस पाक महीने की खुशियां बांटने की शुरुआत यहां से करते हैं.

चांद की पहली दस्तक और इबादत का आगाज़: रमजान 2026 की खास शुभकामनाएं: Ramadan 2026 Mubarak Wishes LIVE: