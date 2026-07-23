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Raksha Bandhan 2026: बच्चों के लिए DIY राखी बनाने के आसान तरीके, घर की चीजों से मिनटों में तैयार करें खूबसूरत राखी

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन 2026 पर घर में आसानी से सुंदर DIY राखी बनाई जा सकती है. इको-फ्रेंडली, रिबन, कार्टून, मोती-कुंदन, रुद्राक्ष और फोटो वाली राखियां बच्चों व बहनों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं.

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Raksha Bandhan 2026: बच्चों के लिए DIY राखी बनाने के आसान तरीके, घर की चीजों से मिनटों में तैयार करें खूबसूरत राखी
भाई-बहन के प्यार का सबसे खास दिन माना जाता है रक्षाबंधन का त्योहार
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रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार का सबसे खास दिन माना जाता है. अगर इस बार बच्चे या बहनें बाजार से राखी खरीदने की बजाय अपने हाथों से राखी बनाना चाहते हैं, तो कुछ आसान DIY आइडियाज उनकी मदद कर सकते हैं. घर में मौजूद साधारण सामान से तैयार की गई राखी न सिर्फ खूबसूरत दिखती है, बल्कि उसमें अपनापन और प्यार भी झलकता है. आइए जानते हैं 6 आसान DIY राखी बनाने के तरीके.

घर में बनाएं इको-फ्रेंडली राखी

अगर आप पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहते हैं तो पुराने कपड़ों, बटन और जूट के धागे से इको-फ्रेंडली राखी बना सकते हैं. कपड़े को फूल या गोल आकार में काटें, उस पर बटन लगाएं और पीछे धागा चिपका दें. यह राखी सरल होने के साथ-साथ प्रकृति के लिए भी बेहतर है.

रिबन से बनाएं फूल वाली राखी

रंग-बिरंगे रिबन को गोल-गोल मोड़कर फूल का आकार दें. बीच में मोती या कोई सजावटी स्टोन लगाएं और पीछे राखी का धागा चिपका दें. यह डिजाइन देखने में आकर्षक लगती है और आसानी से तैयार हो जाती है.

बच्चों के लिए घर में बनाएं कार्टून राखी

छोटे बच्चों के लिए फोम शीट से डोरेमोन, सुपरहीरो या दूसरे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर का आकार काटें. उस पर आंखें और दूसरी सजावट बनाकर पीछे धागा लगा दें. ऐसी राखी बच्चों को खूब पसंद आती है.

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मोती और कुंदन वाली ट्रेडिशनल राखी

अगर पारंपरिक लुक पसंद है तो रेशमी धागे में मोती और कुंदन पिरोकर बीच में फूल या गोल डिजाइन बनाएं. दोनों सिरों पर गांठ लगाकर इसे तैयार करें. यह राखी बेहद सुंदर और शाही लुक देती है.

घर पर बनाएं रुद्राक्ष वाली पवित्र राखी

रुद्राक्ष को शुभ माना जाता है. एक मजबूत धागे में बीच में रुद्राक्ष और दोनों ओर मोती लगाकर गांठ बांध दें. यह राखी साधारण होने के साथ धार्मिक महत्व भी रखती है.

फोटो या नाम वाली पर्सनल राखी

भाई की फोटो या नाम को छोटे कार्डबोर्ड पर चिपकाकर उसके ऊपर पारदर्शी शीट लगाएं. चारों तरफ रंगीन सजावट करें और पीछे धागा जोड़ दें. यह पर्सनलाइज्ड राखी भाई के लिए यादगार तोहफा बन सकती है.

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