Rain in Delhi NCR: पहाड़ों में बर्फबारी और दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, स्विगी, ज़ोमैटो जैसे डिलीवरी ब्वॉयज कैसे बचें

Rain in Delhi NCR: पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी और दिल्ली-NCR में अचानक हुई बारिश ने ठिठुरन को कई गुना बढ़ा दिया है. जब कड़ाके की ठंड और बारिश का मेल होता है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन जांबाज साथियों के लिए होती है जो सड़कों पर रहकर काम करते हैं. चाहे आप स्विगी (Swiggy), ज़ोमैटो (Zomato) के डिलीवरी पार्टनर हों या सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े फील्ड स्टाफ, आपकी जिम्मेदारी आपको इस मुश्किल मौसम में भी बाहर रहने पर मजबूर करती है.

दिल्ली-NCR की सर्दी वैसे ही मशहूर है, लेकिन जब जनवरी के महीने में अचानक बारिश शुरू हो जाती है, तो ठंड बढ़ जाती है. घर में बैठने वालों के लिए तो यह मौसम अच्छा हो सकता है, लेकिन असली चुनौती उन 'फील्ड स्टाफ' और 'बाइक सवारों' के लिए होती है जिन्हें इस हाड़ कपा देने वाली ठंड और पानी के बीच सड़कों पर रहना पड़ता है. चलिए जानते हैं ऐसे आसान तरीके, जिन्हें अपनाकर आप खराब मौसम में भी खुद को फिट और गर्म रख सकते हैं.

Also Read: बारिश में चाय के साथ बेसन पकौड़ा नहीं, ट्राई करें दाल के टेस्टी और कुरकुरे अप्पे, नोट करें रेसिपी

बाइक सवार और फील्ड स्टाफ ठंड से खुद को कैसे बचाएं

फील्ड वर्क आसान नहीं होता, खासकर जब आसमान से पानी गिर रहा हो या बर्फीली हवा चल रही हो. लेकिन अगर आप सही कपड़े पहनते हैं और अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, तो आप इस मौसम का सामना मजबूती से कर सकते हैं. याद रखें, आपका काम जरूरी है, लेकिन आपकी सेहत सबसे पहले है. अगर आप भी मार्केटिंग, डिलीवरी या किसी ऐसे काम में हैं जहां बाइक पर घूमना पड़ता है, तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे:

आसान तरीके, जिन्हें अपनाकर आप खराब मौसम में भी खुद को फिट और गर्म रख सकते हैं:

1. ड्रेसिंग का सही तरीका: लेयरिंग है सबसे जरूरी

जब आप फील्ड पर होते हैं, तो एक भारी जैकेट पहनने के बजाय 'लेयरिंग' यानी परतों में कपड़े पहनना ज्यादा फायदेमंद होता है.

सबसे अंदर एक अच्छी क्वालिटी का थर्मल पहनें. यह शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता. बरसात और ओस से बचने के लिए सबसे ऊपर एक हल्का लेकिन मजबूत रेनकोट या वाटरप्रूफ विंडचीटर पहनें. याद रखें, अगर आपके अंदर के कपड़े भीग गए, तो ठंड लगने से कोई नहीं रोक सकता. वाटरप्रूफ जूते या गमबूट्स पहनें. साथ ही, हमेशा मोजे की एक एक्स्ट्रा जोड़ी अपने बैग में रखें. अगर पैर गीले हो जाएं, तो तुरंत मोजे बदल लें.

2. शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए क्या खाएं? (Diet Tips)

फील्ड पर काम करते समय अक्सर हम बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, जो इस मौसम में सेहत बिगाड़ सकता है.

दिन में कम से कम दो बार अदरक और तुलसी का सेवन करें. यह आपकी इम्युनिटी बढ़ाता है.

फील्ड पर अपने साथ गुड़ और भुनी हुई मूंगफली जरूर रखें.

यह न सिर्फ आपको तुरंत एनर्जी देता है, बल्कि शरीर का तापमान भी बनाए रखता है.

कोशिश करें कि घर से बना गर्म खाना ही खाएं. बाहर का ठंडा या खुला खाना इन्फेक्शन का कारण बन सकता है.

3. हाइड्रेशन: पानी पीना न भूलें

ठंड में हमें प्यास कम लगती है, जिससे शरीर में पानी की कमी (Dehydration) हो जाती है. इसके कारण थकान और सिरदर्द महसूस होता है. अपने पास एक 'इंसुलेटेड बोतल' रखें जिसमें पानी हल्का गर्म रहे. गुनगुना पानी पीने से गला भी साफ रहता है और सर्दी-जुकाम का खतरा कम होता है.

कुछ जरूरी सावधानियां

थर्मल पहनें: सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का बॉडी वार्मर (थर्मल) पहनें. यह आपके शरीर की गर्मी को लॉक कर देता है.

सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का बॉडी वार्मर (थर्मल) पहनें. यह आपके शरीर की गर्मी को लॉक कर देता है. हेलमेट : हेलमेट न सिर्फ सुरक्षा देता है, बल्कि ठंडी हवा को कानों तक जाने से भी रोकता है. गले को मफलर से ढंककर रखें.

हेलमेट न सिर्फ सुरक्षा देता है, बल्कि ठंडी हवा को कानों तक जाने से भी रोकता है. गले को मफलर से ढंककर रखें. विंडशीटर अपने साथ रखें : विंडशीटर (Windcheater) अपने साथ रखें. ठंडी हवाएं हों तो उसे पहन लें. यह एक हल्की, सिंथेटिक जैकेट होती है, जो ठंडी हवा और हल्की बारिश से बचाने के लिए परफेक्‍ट होती है. बाइक चलाने के लिए बहुत उपयोगी है. दिल्ली की बारिश से बचने के लिए एक अच्छा रेनकोट या वाटरप्रूफ विंडचीटर हमेशा पास रखें. अगर कपड़े गीले हो गए, तो निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है.

विंडशीटर (Windcheater) अपने साथ रखें. ठंडी हवाएं हों तो उसे पहन लें. यह एक हल्की, सिंथेटिक जैकेट होती है, जो ठंडी हवा और हल्की बारिश से बचाने के लिए परफेक्‍ट होती है. बाइक चलाने के लिए बहुत उपयोगी है. दिल्ली की बारिश से बचने के लिए एक अच्छा रेनकोट या वाटरप्रूफ विंडचीटर हमेशा पास रखें. अगर कपड़े गीले हो गए, तो निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है. सिर और कान को ढकें: शरीर की ज्यादातर गर्मी सिर के रास्ते निकलती है. इसलिए ऊनी टोपी या मफलर का इस्तेमाल जरूर करें.

शरीर की ज्यादातर गर्मी सिर के रास्ते निकलती है. इसलिए ऊनी टोपी या मफलर का इस्तेमाल जरूर करें. ग्‍लव्‍स पहनें : अगर आप बाइक या स्‍कूटी ड्राइव कर रहे हैं तो ग्‍लव्‍स पहनना न भूलें. बाइक चलाते समय हाथ सबसे पहले सुन्न होते हैं. वाटरप्रूफ दस्ताने (Gloves) पहनें. जूतों के ऊपर 'शू कवर' का इस्तेमाल करें ताकि मोजे न भीगें.

अगर आप बाइक या स्‍कूटी ड्राइव कर रहे हैं तो ग्‍लव्‍स पहनना न भूलें. बाइक चलाते समय हाथ सबसे पहले सुन्न होते हैं. वाटरप्रूफ दस्ताने (Gloves) पहनें. जूतों के ऊपर 'शू कवर' का इस्तेमाल करें ताकि मोजे न भीगें. बैग में रखें 'सर्वाइवल किट': आपके बैग में एक छोटा तौलिया, सैनिटाइजर, और सर्दी-खांसी की बुनियादी दवाइयां हमेशा होनी चाहिए.

आपके बैग में एक छोटा तौलिया, सैनिटाइजर, और सर्दी-खांसी की बुनियादी दवाइयां हमेशा होनी चाहिए. गीले कपड़ों से बचें: अगर आप बारिश में भीग जाते हैं, तो काम खत्म होने का इंतजार न करें. जितनी जल्दी हो सके सूखे कपड़े पहनें और शरीर को सुखाएं.



नोट करें : अगर आप बारिश में भीग गए हैं, तो घर पहुंचते ही सबसे पहले कपड़े बदलें और गर्म पानी से स्नान करें. दिल्ली-NCR के इस बदलते मौसम में थोड़ी सी लापरवाही आपको कई दिनों के लिए बीमार कर सकती है. अपना ख्याल रखें और सुरक्षित ड्राइव करें.