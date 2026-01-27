विज्ञापन

दिल्ली में आज हो सकती है बारिश, IMD का येलो अलर्ट, ऑफिस जाते और लौटते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

Delhi Weather Alert: आज बारिश की वजह से तापमान में गिरावट और प्रदूषण में कुछ राहत मिल सकती है. इसके साथ ही ऑफिस जाने और लौटने वाले लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ठंड से कैसे बचाव कर सकते हैं. आइए यहां जानते हैं.

दिल्ली में आज हो सकती है बारिश, IMD का येलो अलर्ट, ऑफिस जाते और लौटते वक्त इन बातों का रखें ध्यान
Delhi Weather Alert: ऑफिस जाने और लौटने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. बीते कुछ दिनों से दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का जो मिला-जुला असर देखने को मिल रहा था, वह आज और ज्यादा साफ दिखाई दे सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से आसमान में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. ऐसे में ऑफिस जाने और लौटने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का हाल:

सोमवार को दिल्ली में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की गई. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा था, जबकि पालम में अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन के मुकाबले रात ज्यादा ठंडी रही. न्यूनतम तापमान सभी स्टेशनों पर सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया, जिससे सुबह और देर रात ठिठुरन बनी रही. वहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) भी बिगड़कर 241 के साथ खराब श्रेणी में पहुंच गया. IMD के अनुसार, मंगलवार को बारिश की वजह से तापमान में गिरावट और प्रदूषण में कुछ राहत मिल सकती है.

बरसात से बचने के उपाय | Ways to protect yourself from the rain

बारिश अचानक भी हो सकती है, इसलिए छाता या रेनकोट साथ रखना जरूरी है. ऑफिस बैग में मोबाइल और जरूरी कागजात के लिए वाटरप्रूफ कवर रखें. फिसलन भरी सड़कों पर चलते समय सावधानी बरतें और खुले बिजली के तारों या जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाएं.

घर से निकलने से पहले क्या ध्यान रखें:

मौसम अपडेट जरूर देखें और समय से थोड़ा पहले निकलें ताकि ट्रैफिक में फंसने से बच सकें. हल्के लेकिन गर्म कपड़े पहनें, क्योंकि दिन में ठंडक महसूस हो सकती है. दोपहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट के साथ रेन गियर पहनने की सलाह दी जाती है.

ऑफिस से लौटते समय क्या करें:

शाम के वक्त बारिश और तेज हवाओं की संभावना ज्यादा रहती है. ऐसे में जल्दबाजी न करें, सुरक्षित रास्ता चुनें और जलभराव वाले इलाकों से बचें. अगर संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और भीड़भाड़ में सावधानी रखें.

ठंड से बचने के उपाय (Ways to protect yourself from the cold)

बारिश के साथ ठंड बढ़ने से सर्दी-खांसी और वायरल का खतरा रहता है. गीले कपड़ों में देर तक न रहें, घर पहुंचते ही कपड़े बदल लें और गुनगुने पानी से हाथ-पैर धोएं.

नाश्ता और लंच में क्या खाएं:

सुबह घर से निकलने से पहले गरम सूप, दूध या चाय लेना फायदेमंद रहेगा, इससे शरीर को गर्माहट मिलेगी. लंच में भी ठंडी चीजों से बचें और दाल, सब्जी, सूप या गरम चावल जैसी चीजें शामिल करें. इससे इम्युनिटी मजबूत रहेगी और मौसम का असर कम पड़ेगा.

कुल मिलाकर, IMD के येलो अलर्ट को हल्के में न लें. थोड़ी सी तैयारी और सावधानी आपको बारिश, ठंड और ट्रैफिक की परेशानी से बचा सकती है.

