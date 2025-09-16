ऑफिस पहुंचने के बाद भी सूजी रहती हैं आपकी आंखें? ये है फ्रेश दिखने का आसान तरीका

आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में कोई भी पूरी नींद नहीं ले पा रहा है, जिसका नतीजा सुबह उठने के बाद दिखता है. अक्सर आपने लोगों को ऑफिस में सूजी आंखों के साथ आते देखा होगा, खासतौर पर जब मॉर्निंग शिफ्ट हो तो लोग नींद में ही नजर आते हैं. हालांकि कुछ लोग काफी फ्रेश नजर आते हैं और उनकी आंखें नॉर्मल रहती हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू तरीके बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप भी ऑफिस में फ्रेश दिख सकते हैं और आंखों की सूजन को गायब कर सकते हैं.

क्यों सूजी रहती हैं आंखें?

सुबह उठने के बाद आंखों में सूजन के एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं. ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है कि ये किस वजह से हो रहा है.

कम नींद लेने से भी सुबह उठने के बाद आंखें सूजी दिख सकती हैं.

जरूरत से ज्यादा सोने पर भी आंखों में सूजन नजर आ सकती है.

महिलाओं में पीएमएस और पीरियड्स के दौरान भी आंखों में सूजन दिख सकती है.

पेट के बल लेटने या किसी तरह की एलर्जी से भी आंखों में सूजन दिख सकती है.

आंखों में फ्ल्यूड रिटेंशन यानी तरल पदार्थ के जमा होने से भी आंखें सूजी हुई दिख सकती हैं.

शराब पीने के बाद शरीर डिहाड्रेट हो जाता है, ऐसे में सुबह उठने के बाद आंखें सूजी हुई दिखती हैं.

क्या है फ्रेश दिखने के तरीका?

सुबह उठने के बाद अगर आपकी आंखों में भी सूजन दिखती है तो आप कुछ घरेलू तरीकों से इसे ठीक कर सकते हैं या फिर कुछ हद तक कम कर सकते हैं.

बर्फ का पानी: आंखों पर ठंडा या बर्फ का पानी मारने से भी आंखों की सूजन को कम किया जा सकता है. इससे कुछ ही देर में आप फ्रेश नजर आने लगेंगे.

चम्मच का इस्तेमाल: अगर आपकी आंखों में सूजन ज्यादा है तो आप कुछ देर तक चम्मच को फ्रीजर में रखकर इससे दबाव बना सकते हैं. इसे आंखों के उस निचले हिस्से पर लगाना है, जहां सूजन है.

टी बैग: आंखों पर टी बैग लगाने से भी सूजन में राहत मिल सकती है. इसे हल्के गर्म पानी में डुबोकर कुछ देर के लिए आंखों के निचले हिस्से पर रख दें.

मेकअप भी आएगा काम: महिलाएं मेकअप का इस्तेमाल भी सूजन को छिपाने के लिए कर सकती हैं, ये सूजन कुछ ही घंटे तक रहती है, ऐसे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है.