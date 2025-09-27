विज्ञापन

होटल रूम में चेकइन से पहले और बाद में जरूर कर लें ये काम, कपल्स को नहीं होगी कोई परेशानी

Hotel Room Privacy: होटल में कई तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं, ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ चेकइन करें तो कुछ चीजों पर जरूर ध्यान दें.

Read Time: 3 mins
Share
होटल रूम में चेकइन से पहले और बाद में जरूर कर लें ये काम, कपल्स को नहीं होगी कोई परेशानी
होटल बुक करते हुए इन चीजों का रखें ख्याल

शादीशुदा या फिर अनमैरिड कपल जब भी किसी होटल में जाते हैं तो वहां सबसे बड़ा सवाल प्राइवेसी का होता है. अक्सर देखा गया है कि होटल रूम से लोगों के प्राइवेट मोमेंट लीक हो जाते हैं. ऐसे में चेकइन करने से पहले और बाद में कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. जो लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि होटल कैसे बुक करें और चेकइन करने के बाद किन चीजों पर जरूर ध्यान दें. 

ऐसे बुक करें होटल रूम

  • होटल बुक करते हुए लोग अक्सर लापरवाही करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है.
  • जब भी आप होटल बुक करें तो किसी अच्छी वेबसाइट का इस्तेमाल करें. 
  • इसके अलावा होटल के रिव्यू जरूर पढ़ लें, इसमें ऑनलाइन रेटिंग भी शामिल है.
  • कोशिश करें कि रजिस्टर्ड और भरोसेमंद होटल ही चुनें. 
  • बुकिंग करते हुए होटल की पॉलिसी जरूर चेक कर लें, इसमें चेक-इन/चेक-आउट का वक्त, गेस्ट पॉलिसी, नो स्मोकिंग रूल्स और अनमैरिड कपल्स को लेकर नियम होते हैं. 
  • सबसे जरूरी ये है कि बिल्कुल सस्ते और चीप होटल न लें, किसी अच्छे होटल में ही स्टे करें. 

ज्यादा नहीं टिकता है इन कपल्स का रिलेशनशिप, ये गलतियां पड़ती हैं भारी

चेकइन के बाद करें ये काम 

होटल में चेकइन करने के बाद सबसे पहले ये देखें कि दरवाजा ठीक से बंद हो रहा है या नहीं, अगर कांच की खिड़की है तो उसे भी अच्छी तरह से चेक कर लें. परदे ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, इससे आपकी प्राइवेसी में खलल पड़ सकता है. खिड़कियां, लॉकर, बाथरूम, और सीसीटीवी कैमरे को चेक करें. किसी भी चीज पर लाइट जलती दिखे तो उसे चेक जरूर करें. अपने कमरे की लाइट बंद करके आप फोन का कैमरा खोलकर पूरे कमरे को स्कैन करें, इससे अगर कोई कैमरा लगा होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा. 

होटल के किसी भी स्टाफ से अपना नंबर या फिर कोई पर्सनल डीटेल शेयर ना करें. रिसेप्शन पर ज्यादा पूछताछ हो तो सतर्क हो जाएं. ध्यान रहे कि होटल की लॉबी में कैमरा लगा हो. अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो उसका रिकॉर्ड रखें.  किसी भी तरह का शक या परेशानी होने पर मैनेजर या पुलिस से संपर्क करें. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hotel Room Privacy Issue, Hotel Room Privacy Tips, How To Find Hidden Camera, Hidden Camera In Hotel Room
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com