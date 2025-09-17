विज्ञापन

नवरात्रि के व्रत में सिर्फ ये एक चीज खाते हैं पीएम मोदी, उपवास को लेकर ओबामा ने कही थी ये बात

PM Modi Navratri Fasting: पीएम मोदी ने खुद बताया था कि कैसे वो नवरात्रि के व्रत हर हाल में लेते हैं और यहां तक कि विदेश दौरे पर भी उनकी फास्टिंग चालू रहती है.

पीएम मोदी लेते हैं नवरात्रि के व्रत

पीएम नरेंद्र मोदी 75 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे का नूर और उनका एनर्जी लेवल किसी नौजवान से कम नहीं है. इसके पीछे वो अपने डेली रूटीन और खान-पान को वजह बताते हैं. पीएम मोदी अपनी डाइट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं और 12 महीने में कई दिन तक फास्टिंग करते हैं. हर बार नवरात्रि में पीएम मोदी 9 दिन का व्रत रखते हैं. इसे लेकर उन्होंने खुद जानकारी देते हुए बताया था कि वो व्रत के दौरान दिन में सिर्फ एक चीज लेते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं. व्रत में एनर्जेटिक रहने के लिए वो शरीर को पहले से ही तैयार कर लेते हैं. 

क्यों फास्टिंग है जरूरी?

अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक लंबे पॉडकास्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी की कई बातें शेयर की थीं. इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका डेली रूटीन क्या होता है और कैसे वो फास्टिंग से अपनी इंद्रियों को जागृत करने का काम करते हैं. पीएम मोदी ने बताया कि फास्टिंग से कुछ दिन पहले से ही वो इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं. इस दौरान वो पौष्टिक खाना और खूब पानी पीते हैं. उनका कहना था कि फास्टिंग से इंसान की इंद्रियां एक्टिव होती हैं और उसे हर सुगंध और स्वाद को अच्छी तरह पहचानने की ताकत मिलती है. 

योग से लेकर फास्टिंग तक... कुछ ऐसा है पीएम मोदी का लाइफस्टाइल, एनर्जी का ये है असली राज

व्रत में क्या खाते हैं पीएम मोदी?

इसी पॉडकास्ट के दौरान पीएम मोदी ने बताया था कि वो पिछले कई सालों से नवरात्रि के व्रत ले रहे हैं, जिसमें वो 9 दिन तक बिना भोजन किए रहते हैं. पीएम मोदी ने बताया, 'जब भी नवरात्रि आते हैं तो मैं 9 दिन उपवास में रहता हूं. इस दौरान मैं कोई भी एक फल चुन लेता हूं, जिसे दिन में एक बार खाता हूं. जैसे, मान लीजिए मैंने पपीता खाना तय किया, तो मैं 9 दिनों तक पपीते के अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा और इसे भी सिर्फ एक बार लूंगा. ये परंपरा मेरे जीवन में 50 से 55 सालों से बनी हुई है.' 

जब ओबामा को हो गई थी चिंता

पीएम मोदी ने अपने इस पॉडकास्ट में बताया था कि एक बार नवरात्रि के दौरान वो अमेरिका यात्रा पर गए थे. जब उनकी तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा के साथ मीटिंग थी तो उन्हें पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री व्रत के दौरान कुछ नहीं खाते हैं, वो चिंतित हो गए और सोचने लगे कि एक बड़े देश के पीएम की खातिरदारी कैसे करें. उन्होंने बताया, 'जब मुझे गर्म पानी दिया गया तो मैंने ओबामा जी से मजाक में कहा कि मेरा डिनर आ गया है. इसके बाद जब मैं दोबारा अमेरिका गया तो उन्हें याद था, उन्होंने लंच के दौरान मुझसे कहा कि इस बार आपको डबल खाना पड़ेगा.'

