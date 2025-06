Weekend Places Near Guwahati: गर्मी और उमस का मौसम सताने लगता है तो लोगों को पहाड़ों की याद आती है. नतीजा ये होता है कि छुट्टियां लगते ही लोग कुल्ली, मनाली और शिमला (Hill Station to Visit in Summers) जैसी जगहों का रुख करते हैं. और, इन जगहों को भीड़ से भर देते हैं. जबकि नॉर्थ ईस्ट (Tourist Places in Northeast) में भी ऐसी कई जगह हैं जो खूबसूरत वादियों से लबरेज हैं. कुदरती ने यहां जम कर नेमतें बांटी हैं. इस जगह पर ऐसा ही खूबसूरत शहर है गुवाहाटी. जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है. ये असम का सबसे बड़ा शहर है. जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ आसपास के कई आकर्षक पर्यटन स्थलों के लिए भी मशहूर है. यहां आपको प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकिनों के लिए बहुत कुछ मिलेगा. तो अगर इस वीकेंड आप गुवाहाटी (Guwahati Me Dekhne Layak Jagah) के पास कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये कुछ शानदार जगहें हैं जिन्हें आप जरूर देख सकते हैं.

गुवाहाटी के पास घूमने लायक जगह (Places to Visit Near Guwahati)

हाजो एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जो तीन प्रमुख धर्मों, हिंदू, मुस्लिम और बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है. यहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर हयग्रीव माधव मंदिर है. जो हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायियों को आकर्षित करता है. माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था. इसके अलावा पोवा मक्का मस्जिद भी मुसलमानों के लिए एक प्रमुख स्थल है.

मायोंग को काले जादू की भूमि के रूप में भी जाना जाता है. यहां के जादूगरों और काले जादू की कहानियां मशहूर हैं. इसके अलावा वन्यजीव अभयारण्य और ट्रैकिंग के लिए यह जगह बहुत प्रसिद्ध है. अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो यहां का रुख करना अच्छा रहेगा.

यह वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है. यहां पक्षियों की कई प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं. इसे 'पूर्व का भरतपुर' भी कहा जाता है. अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो ये जगह आपके लिए एकदम किसी जन्नत से कम नहीं होगी.

अगर आप एक खूबसूरत हिल स्टेशन की तलाश में हैं, तो शिलांग से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती. इसे 'पूर्व का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है. यहां की ठंडी हवा, हरी-भरी पहाड़ियां और शानदार दृश्य आपका दिल छू लेंगे. शिलांग को नेचर लवर्स और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग माना जाता है.

एलिफेंट वाटरफॉल नामक यह झरना अपने हाथी के आकार की चट्टान के कारण प्रसिद्ध है. अगर आप शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो ये जगह बेहतरीन है.

चेरापूंजी, जहां भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है. ये एक शानदार जगह है. यहां की हरियाली और खूबसूरत दृश्य देखने लायक हैं. इस जगह पर आप ट्रैकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और कैंपिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं.

अगर आप वन्यजीवों के प्रेमी हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक बेहतरीन जगह है. यह स्थल खास तौर पर एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और यहां बाघ, हाथी और जंगली जल भैंस जैसी प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं.

