30 Life Rules for Kids: आज ज्यादातर पैरेंट्स अपने बच्चों को टॉपर बनना, डिग्री लेना या बड़ी जॉब पाना तो सिखा देते हैं, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है, ये कोई नहीं सिखाता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली एजुकेशन किताबों से नहीं, तजुर्बों से मिलती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ अमीर और सफल नहीं, बल्कि अच्छा इंसान, समझदार और खुद पर भरोसा करने वाला बने, तो उसे लाइफ के 30 रूल्स जरूर सिखाएं. एक दिन बड़ा होकर वो आपको जरूर थैंक्स कहेगा.

चैप्टर 1: भरोसा, इज्जत और अनुशासन (Chapter 1: Trust, Respect & Discipline)

1. अपना वादा हमेशा निभाओ. एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें बेकार हो जाती हैं.

2. इज्जत घर से शुरू होती है. माता-पिता और खुद का सम्मान करना सीखो, तभी दुनिया सम्मान देगी.

3. पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी का मकसद नहीं. इसे आजादी के लिए इस्तेमाल करो, दिखावे के लिए नहीं.

4. कभी उन लोगों के पीछे मत भागो, जो तुम्हें अहमियत नहीं देते.

5. टैलेंट नहीं, अनुशासन जीतता है. कई टैलेंटेड लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें निरंतरता नहीं होती.

चैप्टर 2: सेहत, समय और सच्चे रिश्ते (Chapter 2: Health, Time & Real Relationships)

6. हेल्थ ही वेल्थ है. जिम नहीं जा सकते तो वॉक करो, लेकिन शरीर को अनदेखा मत करो.

7. ‘ना' कहना सीखो. हर ‘हां' सही नहीं होती.

8. हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता. पहचान काम से होती है, बातों से नहीं.

9. जो चिल्लाता है वो हमेशा ताकतवर नहीं होता. असली ताकत शांति में होती है.

10. वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है. एक बार गया तो वापस नहीं आता.

चैप्टर 3: रिश्ते, क्रोध और आत्मसम्मान (Chapter 3: Relationships, Anger & Self-Worth)

11. गलती मानने में शर्म मत करो. सॉरी कहना ताकत की निशानी है.

12. गुस्सा कंट्रोल करो. एक पल का गुस्सा सालों का रिश्ता तोड़ सकता है.

13. ऐसे दोस्तों को चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं.

14. तुलना मत करो. कल के अपने से बेहतर बनो.

15. मेहनत सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन आलस असफलता की गारंटी देता है.

चैप्टर 4: सेल्फ-रिस्पेक्ट और फेलियर से सीख (Chapter 4: Self-Respect & Learning From Failure)

16. अकेले रहना सीखो. अगर खुद से प्यार नहीं करोगे तो गलत लोगों में खो जाओगे.

17. किसी की मुश्किलों का मजाक मत उड़ाओ. वक्त सबका बदलता है.

18. फेल होना अंत नहीं, डेटा है. हर गलती सिखाती है.

19. जिंदगी फेयर नहीं होती. एडजस्ट करना सीखो.

20. अपनी रेपुटेशन बचाओ. ये सालों में बनती है, पल में टूट जाती है.

चैप्टर 5: प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स (Chapter 5: Practical Life Skills)

21. स्किल सीखो, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं. लाइफ में मैथ्स नहीं, काम आने वाले स्किल्स काम देते हैं.

22. वो कर्ज मत लो जिसे चुका न सको.

23. डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त मत करो. एक बार किया तो लोग आदत बना लेंगे.

24. शुक्रगुजार रहो. जितना धन्यवाद करोगे उतनी खुशियां बढ़ेंगी.

25. बोलने का तरीका पर्सनैलिटी बनाता है. साफ और कॉन्फिडेंस से बोलो.

चैप्टर 6: रिश्ते, प्राइवेसी और सुकून (Chapter 6: Relationships, Boundaries & Peace)

26. ऐसा पार्टनर चुनो जो सुकून दे, टेंशन नहीं.

27. रोजाना की छोटी आदतें ही भविष्य तय करती हैं.

28. ज्यादा शेयर मत करो. हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता.

29. माफ करो लेकिन सबक मत भूलो.

30. खुशी सिंपल चीजों में होती है. हेल्थ, प्यार, शांति और मकसद पर फोकस करो.

चैप्टर 7: वो बातें जो स्कूल नहीं सिखाता (Chapter 7: Real-Life Knowledge Schools Don't Teach)

स्कूल बच्चे को नौकरी के लिए तैयार करता है, आजादी के लिए नहीं. असली गिफ्ट है बच्चों को पैसे का मैनेजमेंट, डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन इनकम बनाना सिखाना. अगर बच्चे सीख जाएं कि इंटरनेट से इनकम कैसे बनती है, सोशल मीडिया को कैसे एसेट बनाते हैं और बिना दिखे भी ब्रांड कैसे बनाते हैं, तो यही है असली इनहेरिटेंस जो कोई स्कूल नहीं देगा.