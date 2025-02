What is Oil Pulling: ओवर ऑल हेल्थ के लिए ओरल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. इसके लिए दांतों और जीभ की सफाई के साथ साथ मसूढ़ों को हेल्दी रखने पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है. आजकल इसके लिए कई तरह के टूथपेस्ट और माऊथवॉश मिलते हैं लेकिन एक आयुर्वेदिक प्रोसेस है जिसका काफी पहले से ओरल हेल्थ के लिए यूज किया जाता है. इसका जिक्र आयुर्वेद की किताबों में गंडूशा विधि के नाम से किया गया है. 5000 साल पुरानी गंडूशा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धिति में सुबह खाली पेट मुंह में तेल भरकर कुल्‍ला किया जाता है, इसे ऑयल पुलिंग (Oil Pulling Kaya Hota Hai ) कहते हैं. ऑयल पुलिंग ओरल हेल्थ और ब्यूटी के लिए बेहद फायदेमंद (Oil Pulling ke Fayde) होती है. आजकल यह सेलेब्स में काफी लोकप्रिय है और कई सेलेब्स अपने दिन की शुरुआत ऑयल पुलिंग से करते हैं. आइए जानते हैं कैसे करते हैं ऑयल पुलिंग (Oil Pulling kaise karte hai) और इससे होने वाले फायदे.

कैसे करते हैं ऑयल पुलिंग (How to do Oil Pulling)

सबसे पहले मुंह में 2 चम्मच तेल डालें.

ऑयल को पांच मिनट ये 30 मिनट तक मुंह के अंदर चारों ओर घुमाएं.

मुंह के चारों ओर तेल लगने के बाद इसे थूक दें.

तेल को मुंह के अंदर घुमाते वक्त गटकना बिलुकल नहीं है.

-इसके बाद अगर ऑयली महसूस करने पर गर्म पानी से कुल्ला कर सकते हैं या ब्रश कर सकते हैं.

ऑयल पुलिंग के फायदे (Benefits of Oil Pulling)

ऑयल पुलिंग करने से मुंह के छालों की समस्या कम करती है और दांतों का पीलापन कम होने लगता है.

ऑयल पुलिंग से मुंह में बैक्टीरिया कम होते हैं, जिससे मुंह की बदबू भी दूर होती है.

ऑयल पुलिंग क्रिया से मसूड़ों की सूजन भी कम होती है और होंठों का कालापन भी कम होने लगता है.

ऑयल पुलिंग करते समय फेस एक्सरसाइज होने के कारण फेशियल मसल्स टोन होती है और चेहरे पर रिंकल्स की समस्या कम होती है.

रेगुलर ऑयल पुलिंग करने से चेहरे पर ग्लो आता है और जॉ लाइन भी शार्प हो सकती है.

ऑयल पुलिंग गट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है. ओरल हाइजीन के कारण पेट तक हानिकारण बैक्टेरिया और वायरस नहीं पहुंचते हैं.

ऑयल पुलिंग से माइग्रेन और अस्थमा के रोगियों को आराम मिलता है.

ऑयल पुलिंग के लिए कौन सा तेल (Which oil use for oil pulling)

ऑयल पुलिंग के लिए नारियल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है. हालांकि इसके लिए खाने वाले नारियल तेल का ही यूज करना चाहिए.

इसके अलावा तिल और जैतुन के तेल का भी यूज किया जा सकता है.

ऑयल पुलिंग करने वाले सेलेब्स

बॉलीवुड के कई सेलेब्स ऑयल पुलिंग करने वालों में शामिल हैं.

अनुष्का शर्मा ऑयल पुलिंग करती हैं और उन्होंने इसके वीडियो भी शेयर किए हैं.

शिल्पा शेट्‌टी और मलाइका अरोड़ा भी ऑयल पुलिंग की मदद से अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रखने वालों में शामिल हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.