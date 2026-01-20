विज्ञापन

Hyderabad Numaish Exhibition 2026: हैदराबाद में कहां लगी है नुमाइश एग्जिबिशन? यहां जानें टाइमिंग से लेकर एंट्री फीस और पार्किंग तक ही सारी डीटेल

Numaish Exhibition 2026: हैदराबाद में नुमाइश एग्जिबिशन का आयोजन 1 जनवरी से किया गया, जो 15 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा. अगर आप अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं, तो यहां हम आपके लिए पूरी डीटेल लेकर आए हैं. आइए जानते हैं हैदराबाद में नुमाइश एग्जिबिशन की टाइमिंग से लेकर लोकेशन, एंट्री फीस और पार्किंग तक की सारी जानकारी-

हैदराबाद में कहां लगी है नुमाइश एग्जिबिशन?

Numaish Exhibition 2026: हर साल नए साल की शुरुआत के साथ ही हैदराबाद में नुमाइश एग्जिबिशन का इंतजार होने लगता है. इस साल हैदराबाद में नुमाइश एग्जिबिशन का आयोजन 1 जनवरी से किया गया, जो 15 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा. करीब साढ़े छह हफ्तों तक चलने वाला यह मेला दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली प्रदर्शनियों में से एक माना जाता है. स्थानीय लोग इसे ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जिबिशन भी कहते हैं. यह सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि शॉपिंग, खानपान और संस्कृति का बड़ा उत्सव है, जहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास होता है. अब, अगर आप अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं, तो यहां हम आपके लिए पूरी डीटेल लेकर आए हैं. आइए जानते हैं हैदराबाद में नुमाइश एग्जिबिशन की टाइमिंग से लेकर लोकेशन, एंट्री फीस और पार्किंग तक की सारी जानकारी-

कितने बजे से कितने बजे तक लगता है मेला?

बता दें कि सोमवार से शुक्रवार तक नुमाइश एग्जिबिशन शाम 4:00 बजे से रात 10:30 बजे तक लगती है.
वहीं, शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों वाले दिन का समय शाम 4:00 बजे से रात 11:00 बजे तक रहता है.

नुमाइश एग्जिबिशन का आयोजन नम्पल्ली एग्जिबिशन ग्राउंड्स, मंगालहाट, नम्पल्ली, हैदराबाद- 500001 में हो रहा है.

कैसे पहुंचें?
  • आप यहां मेट्रो, ट्रेन, बस या कैब से पहुंच सकते हैं.
  • मेट्रो से जाने के लिए आपको गांधी भवन मेट्रो स्टेशन (रेड लाइन) पहुंचना होगा. ये सबसे नजदीक स्टेशन है.
  • अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो नम्पल्ली रेलवे स्टेशन पास में है.
  • वहीं, यहां के लिए आपको शहर के सभी हिस्सों से बस और ऑटो आसानी से मिल जाते हैं.
पार्किंग और एंट्री गेट

अगर आप खुद के वाहन से एग्जिबिशन में पहुंचने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, नम्पल्ली में (गांधी भवन के सामने) ऑफिशियल पार्किंग मिल जाएगी. इसके अलावा एग्जिबिशन ग्राउंड के अंदर भी सीमित पार्किंग स्पेस होता है.

आप यहां से अजंता गेट (मुख्य प्रवेश द्वार), गांधी भवन गेट और गोशामहल गेट से एंट्री लेकर एग्जिबिशन में पहुंच सकते हैं.

कितनी होती है एंट्री फीस?

एग्जिबिशन के लिए आपको फिक्स एंट्री फीस देनी होगी. 5 साल से कम उम्र के बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए एंट्री फ्री है. इससे अलग वयस्कों के लिए 50 रुपये तय फीस है.   

बता दें कि नुमाइश की शुरुआत 1938 में हैदराबाद के आखिरी निजाम के समय हुई थी. आज यहां देशभर से आए 1000 से ज्यादा स्टॉल लगते हैं. ऐसे में आप भी यहां अपने परिवार के साथ पहुंच सकते हैं. 
 

