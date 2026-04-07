Home Decor: छोटा बेडरूम भी दिखेगा महल जैसा बड़ा, जानिए लग्जरी लुक के लिए ये आसान टिप्स

Home Decor: हर कोई चाहता है कि वो जहां पर रह रहा हो वो दिखने में सुंदर और स्पेसियस हो. इसलिए आज के समय में लोग होम डेकोर पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. फिर वो चाहे लिविंग रूम हो, गेस्ट रूम हो या बेडरूम. हर कोई चाहता है कि ये स्ठेटिक, क्लासी और स्पेसियस दिखें. ऐसे में समस्या आती है कि आप अपने बेडरुम को कैसे डेकोर करें, जिससे वो छोटा होने पर भी स्पेसियस और कोजी दिखे. आपको बता दें कि कुछ स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ और सही प्लानिंग के साथ आप अपने छोटे कमरे को भी बड़ा, खुला और लग्जरी बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं वो होम डेकोर टिप्स जो आपके बेडरूम को महल जैसा लुक दे सकते हैं.

छोटे बेडरूम को बड़ा दिखाने के स्मार्ट ट्रिक्स

कमरे का रंग

सबसे पहले आपको अपने कमरे के कलर का चुनाव सही तरीके से करना है. छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए लाइट कलर का इस्तेमाल करें. दीवारों पर सफेद, क्रीम, लाइट ग्रे या फिर पेस्टल कलर चुनें. इस तरह के कलर आपके कमरे को बड़ा, स्पेसियस और खुला दिखाते हैं.

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मिरर

अगर आपने बेडरूम में शीशा लगाया हुआ है तो आपको इसको सही जगह पर लगाना बेहद जरूरी है. अगर आप बेडरूम की दीवार पर बड़ा मिरर लगाते हैं, तो इससे कमरे में रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और स्पेस बड़ा लगते लगता है. मिरर लगाने की बेस्ट जगह है कि आप उसे खिड़की के सामने लगाएं.

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फर्नीचर

अब बात करते हैं फर्नीचर की तो ये सबसे जरूरी होता है. आपके रूम का फर्नीचर आपके कमरे के पूरे लुक को बेहतर बनाने में मदद करता है. अगर आप छोटे कमरे में भारी-भरकम फर्नीचर रख लेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा. आप बेडरूम के लिए मल्टी-फंक्शनल फर्नीचर चुनें, जैसे स्टोरेज वाला बेड या फोल्डेबल टेबल. इससे जगह भी बचेगी और कमरा साफ-सुथरा भी दिखेगा.

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पर्दे और लाइट

अब बारी आती है कमरे में लगे कर्टन और लाइटिंग की तो ये भी आपके रूम डेकोर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. रूम के लिए आप लाइट और फ्लोई कर्टन लगाएं. जिससे नेचुरल लाइट अंदर आए. वहीं बात करें लाइट्स की तो आप वार्म लाइट्स या LED स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपके रूम को सॉफ्ट और लग्जरी फील देगा.

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वॉल डेकोर

आपको अपने रूम को एस्थेटिक लुक देने के लिए वॉल डेकोर पर भी ध्यान देना चाहिए. आप इसके लिए थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं. आप बेडरूम में एक बड़ी पेंटिंग या सिंपल वॉल आर्ट लगाएं. रूम में बहुत ज्यादा फ्रेम्स लगाने से बचें वरना दीवारें भरी हुई और रूम छोटा लगेगा.

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कैसी रखे बेडिंग

आखिर में बारी आती है बेडिंग और कुशन की तो, इसके लिए आप लाइट कलर की बेडशीट और मैचिंग कुशन लें. ये आपके रूम को अपग्रेड करने में मदद करेंगे. इसके साथ ही हल्के रंग और सिंपल डिजाइन चुनें, जिससे रूम एलिगेंट लगे.

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सबसे जरूरी बात

आपको ध्यान रखना है कि कमरे में केवल जरूरत की चीजें ही रखें. बेवजह की चीजें कमरे में रखनें से स्पेस छोटा लगने लगता है. इसलिए जरूरत का ही सामान रखें.

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