विज्ञापन

अब नहीं पड़ेगी बार-बार नेल पॉलिश लगाने की जरूरत! बस मोबाइल से चेंज कर दें नाखूनों का कलर, जानिए कैसे काम करेंगे ये स्मार्ट नेल्स

Smart Color Changing Press On Nails: ब्यूटी टेक इंडस्ट्री में एक नया इनोवेशन काफी ज्यादा चर्चा में है- स्मार्ट नेल पॉलिश, जिसके जरिए रोजाना कलर बदलने के लिए बार‑बार नेल पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस एक मोबाइल ऐप की मदद से आप सेकेंडों में अपने नाखूनों का रंग बदल सकते हैं. आइए जानते हैं यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी और इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अब नहीं पड़ेगी बार-बार नेल पॉलिश लगाने की जरूरत! बस मोबाइल से चेंज कर दें नाखूनों का कलर, जानिए कैसे काम करेंगे ये स्मार्ट नेल्स
रंग बदलने वाले नाखून
Social Media

Smart Color Changing Nails: नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन और नेल पॉलिश पूरी लुक को ग्लैमरस बनाने का आसान तरीका हैं. लेकिन इनके लिए बार‑बार सैलून जाना न सिर्फ समय लेता है बल्कि जेब पर भी भारी पड़ता है. वहीं, जो महिलाएं सैलून-पार्लर नहीं जाती, वह घर पर ही नेल पॉलिश लगाने और छुड़ाने के झंझट से परेशान हो जाती हैं. इसी बीच ब्यूटी टेक इंडस्ट्री में एक नया इनोवेशन काफी ज्यादा चर्चा में है- स्मार्ट नेल पॉलिश, जिसके जरिए रोजाना कलर बदलने के लिए बार‑बार नेल पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस एक मोबाइल ऐप की मदद से आप सेकेंडों में अपने नाखूनों का रंग बदल सकते हैं. आइए जानते हैं यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी और इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.

5 सेकेंड में बदल सकेंगे 400 से ज्यादा कलर

रॉयटर्स द्वारा शेयर की गई X पोस्ट के मुताबिक, फ्लोरिडा स्थित डिजिटल ब्यूटी ब्रांड आईपॉलिश (iPolish) ने लास वेगास में CES 2026 में स्मार्ट, रंग बदलने वाले प्रेस-ऑन नेल्स पेश किए. इनकी खास बात है कि लोग पांच सेकंड में अपने नाखूनों के 400 से अधिक रंग बदल सकेंगे. 

Latest and Breaking News on NDTV
क्या है खासियतें?

इन प्रेस-ऑन नेल्स की खास बात यह है कि अब महिलाओं को रोजाना किसी नेल पॉलिश या नेल रिमूवर की जरूरत नहीं पड़ेगी.  ये स्मार्ट नेल्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि सिर्फ मोबाइल ऐप के एक टैप से नाखूनों का रंग तुरंत बदल जाता है. यानी अब हर आउटफिट या हर मौके के हिसाब से नेल कलर मैच करने के लिए बार‑बार नेल पेंट करने की जरूरत नहीं होगी. यह तकनीक ना सिर्फ समय बचाती है, बल्कि नेल पॉलिश और रिमूवर के लगातार इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से भी बचाने में मदद करती है. 

क्या हो सकते हैं फायदे?

इन स्मार्ट प्रेस‑ऑन नेल्स के कुछ और फायदे भी हैं. ये पूरी तरह क्रूएल्टी‑फ्री हैं, यानी इन्हें बनाने में जानवरों पर कोई टेस्ट नहीं किया जाता. इसके अलावा इनमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है.

कितनी है कीमत?

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी स्टार्टर किट लगभग 8,500 रुपये में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. इसमें आपको कलर चेंजिंग वैंड और नेल सेट भी मिलेगा. वहीं, रिप्लेसमेंट वाले नाखून भी आप अलग से खरीद सकेंगे और इनकी कीमत भी काफी कम होगी. कंपनी इस जल्दी ही बाजार में उतार सकती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smart Press On Nails
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com