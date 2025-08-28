Health Tips: सेहत का खजाना छिपा है इन सब्जियों के छिलकों में, कभी न करें छीलकर खाने की गलती

Vegetables your should eat without peeling: हम सभी जानते हैं कि सब्जियां हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं. इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सब्जियों का असली फायदा उनके छिलकों में छिपा होता है? अक्सर लोग इन्हें छीलकर खा लेते हैं और इनके ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स से वंचित रह जाते हैं. आज हम आपको ऐसी 4 सब्जियों (Vegetables with Skin Benefits) के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कभी भी छीलकर नहीं खाना चाहिए.

आलू (Potato) । Eating Potato with Skin

आलू भारत की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे छीलकर खाते हैं. ऐसा करने से आप इसके कई जरूरी पोषक तत्व खो देते हैं. आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में फाइबर, पोटैशियम और आयरन होता है, जो हार्ट हेल्थ और डाइजेशन के लिए बेहद फायदेमंद है. अगर आप आलू छिलके समेत खाते हैं, तो यह आपकी बॉडी को डबल फायदा देता है. बस ध्यान रहे कि इन्हें खाने से पहले अच्छी तरह धोना ज़रूरी है.

खीरा (Cucumber) । Cucumber with Skin Benefits

सलाद की शान कहे जाने वाले खीरे को भी कई लोग छीलकर खाते हैं, लेकिन खीरे का असली फायदा उसके छिलके में छिपा होता है. इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन और मिनरल्स डाइजेशन और स्किन हेल्थ के लिए काफी लाभकारी हैं, इसलिए खीरे को छीलकर नहीं, बल्कि धोकर छिलके समेत खाना चाहिए.

बैंगन (Brinjal) । Brinjal Skin Health

बैंगन का छिलका एंटीऑक्सिडेंट्स का खजाना है. यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. इसमें फाइबर भी भरपूर होता है, जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है. अगर आप हेल्दी स्किन चाहते हैं तो बैंगन को कभी भी छीलकर न खाएं.

गाजर (Carrot) । Carrot Skin Benefits

गाजर के छिलके में फाइबर, विटामिन-C, विटामिन-B3 और एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं. ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं, इसलिए गाजर को चाहे सलाद में खाएं या किसी सब्जी (which vegetables you should not peel) में मिलाएं, इसे छीलने की बजाय अच्छी तरह धोकर खाना ज्यादा फायदेमंद है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

