NDTV YUVA: रसिक चोपड़ा ने युवाओं को दिए जिंदगी जीने के ये मंत्र, बताया कैसे बनें लीडर

NDTV YUVA: मोटिवेशनल स्पीकर और स्टैंड-अप कॉमेडियन रसिक चोपड़ा ने एनडीटीवी के खास इवेंट YUVA में शामिल होकर कई चीजों को लेकर बातचीत की. उन्होंने इस दौरान बताया कि कैसे आप खुद को बदल सकते हैं और इसके लिए क्या करना जरूरी है. रसिक चोपड़ा ने युवाओं को बताया कि जीवन जीने का असली मंत्र क्या है. रसिक चोपड़ा ने अमेरिका में एक बैंकर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना करियर बदलने का फैसला किया, आज वो भारत में रहकर स्टैंड-अप कॉमेडी करते हैं और राइटिंग, होस्टिंग और बाकी कई तरह के काम कर रहे हैं.

'खुद के लीडर बनें युवा'

रसिक चोपड़ा ने NDTV YUVA 2025 में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, सभी को एक चीज करने की जरूरत है कि वो लीडर बनें. अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं तो आपको किसी सेना की जरूरत नहीं है. महात्मा गांधी सबसे बड़े प्रेरक थे, उनके पास कोई आर्मी नहीं थी. उन्होंने जो कहा था, उसका मतलब था और उसे उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया. आपके लिए सबसे जरूरी खुद को इंफ्लुएंस करना है.

रसिक चोपड़ा ने कहा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप हार रहे हैं या फिर लो फील कर रहे हैं तो उस पल के बारे में सोचिए, जब आपने जीत हासिल की थी, उस पल के बारे में सोचिए जिससे आपको ताकत मिलती है. आंखें बंद करके कुछ देर ऐसा करने के बाद आप जरूर अच्छा महसूस करेंगे.

लगातार चलते रहना जरूरी

उन्होंने युवाओं से बातचीत करते हुए कहा कि जब भी आप डांस कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं. इसीलिए लगातार चलता रहना जरूरी है, जिससे आप अपने इमोशन को बाहर निकाल पाते हैं. बिल गेट्स, वॉरेन बफे और बराक ओबामा जैसे लोगों से हमें सीखना चाहिए.

रसिक ने कहा कि आपकी लाइफ को शेप देने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं. पहली आपकी क्वालिटी ऑफ डिसिजन, जो आपकी लाइफ को शेप देती है. दूसरी क्वॉलिटी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और तीसरी डिवोशन है. जब भी आप कोई फैसला लेते हैं तो इसी से आपकी किस्मत तय होती है. ये सोचना जरूरी है कि आपने क्या किया और उसके बाद आपको क्या मिला.