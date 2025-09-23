विज्ञापन

शादी हो या नवरात्रि इस तरह लगाओगे गजरा, तो टिका रहेगा, पति की नहीं हटेंगी निगाहें

Gajra hairstyle hack: नवरात्रि में ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने के लिए गजरा जरूरी है. सही ट्रिक से आप इसे खुले बालों में भी आसानी से फिक्स कर सकती हैं और पूजा से लेकर डांडिया नाइट तक खूबसूरत दिख सकती हैं.

Read Time: 2 mins
Gajra For Hair: नवरात्रि में गजरा लगाने का नया तरीका, अब खुले बालों में भी टिकेगा परफेक्ट

How To Wear Gajra In Right Way: नवरात्रि का त्योहार सिर्फ पूजा और डांडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सजने-संवरने का भी मौका देता है. कपड़े और ज्वेलरी जितनी जरूरी हैं, उतना ही खास है गजरा, जो भारतीय परंपरा और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है. गजरा लगाने से न सिर्फ लुक पूरा होता है, बल्कि इसमें खुशबू और पॉजिटिव वाइब्स का भी अलग ही असर होता है.

गजरा क्यों है खास? (Significance of Gajra)

गजरा भारतीय संस्कृति में सौंदर्य, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसे पहनने से मन को शांति मिलती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है. यही वजह है कि माता रानी के 16 श्रृंगार में गजरा का अहम स्थान है.

गजरा लगाने की तैयारी (open hair gajra)

अगर आप गजरा पहली बार लगा रही हैं, तो ये स्टेप्स आपके काम आएंगे:-

  • एक गजरा.
  • एक चूड़ी.
  • 2–3 रबर बैंड.
  • बॉबी पिन्स.
  • सबसे पहले गजरे को चूड़ी में आधा-आधा टांग लें और रबर बैंड से अच्छी तरह फिक्स कर लें. इससे गजरा बालों में आसानी से टिक जाएगा और हिलेगा नहीं.
खुले बालों में गजरा लगाने का आसान तरीका (How To Fix Gajra in Open Hair)

  • बालों में बीच की मांग निकालें, चाहें तो मांग टीका भी लगा सकती हैं.
  • बालों को पीछे की ओर इकठ्ठा करें.
  • दोनों तरफ से थोड़े-थोड़े बाल उठाकर चूड़ी में फंसे रबर बैंड में अटका दें.
  • अब बॉबी पिन्स से इसे अच्छी तरह फिक्स कर लें.
  • बस...आपका गजरा खुले बालों में भी खूबसूरती से टिक जाएगा.

डांडिया नाइट और पूजा के लिए परफेक्ट लुक (gajra hairstyle tips)

अब चाहे आप नवरात्रि की पूजा कर रही हों या डांडिया नाइट एन्जॉय कर रही हों, ये हेयरस्टाइल आपको एक ट्रेडिशनल और एलीगेंट लुक देगा. खास बात ये है कि इस हैक से गजरा पूरी रात अपनी जगह से हिलेगा नहीं.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

