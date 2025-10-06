करवा चौथ पर सिर्फ जूड़ा या गजरा नहीं, ट्राई करें ये फैशनेबल हेयर एक्सेसरीज किसी हीरोइन से कम नहीं लगेंगी

Trendy Hair Accessories For Glamourous Look: करवा चौथ...वो दिन जब हर पत्नी सजती है सिर्फ अपने पति के लिए...पर सच कहें तो सजना-संवरना किसी त्यौहार का सबसे मजेदार हिस्सा होता है. साड़ी चुनने से लेकर ज्वेलरी तक सब तय हो जाता है, लेकिन बालों की बात आते ही दुविधा शुरू हो जाती है. क्या बनाऊं...जूड़ा या कर्ल्स? अगर आप भी यही सोच रही हैं, तो इस बार बालों को सजाइए ट्रेंडी हेयर एक्सेसरीज से, जो आपके पूरे लुक को 'वाओ' बना देंगी.

क्लासिक गजरा से हटकर कुछ नया ट्राई करें (Karwa Chauth hairstyle)

गजरा तो करवा चौथ का एवरग्रीन स्टाइल है, लेकिन अगर आप कुछ नया और मॉडर्न चाहती हैं, तो अब वक्त है ट्रेंडी हेयर एक्सेसरीज का.

मार्केट में अब ऐसी कई खूबसूरत चीज़ें मिल रही हैं, जो आपके लुक को एकदम रॉयल बना देंगी...जैसे गोल्डन जूड़ा पिन्स, पर्ल हेयर क्लिप्स, या आर्टिफिशियल फ्लावर एक्सेसरीज.

पहली पसंद – गजरा और रोज़ डिजाइन जूड़ा पिन (Karwa Chauth 2025 hair accessories)

अगर आप ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं तो रेड रोज़ डिजाइन जूड़ा पिन या गोल्डन बीड्स गजरा परफेक्ट रहेंगे. ये न केवल आपके बालों को खूबसूरती देंगे, बल्कि पूरे आउटफिट को एलिगेंट फील देंगे.

पूजा से लेकर चांद निकलने तक हेयरस्टाइल टिका रहेगा.

दूसरी पसंद – पर्ल्स और फ्लॉवर एक्सेसरीज (hair accessories for bun)

अगर आप साड़ी या लहंगे में ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो पर्ल और गोल्डन फ्लावर क्लिप्स ट्राई करें. ये एक्सेसरीज आपके बालों को वॉल्यूम देती हैं और चेहरे को एक शाइनी ग्लो.

आप चाहे खुले बाल रखें या हाफ बन, ये हर हेयरस्टाइल के साथ सूट करती हैं.

तीसरी पसंद – कुंदन, मिरर और नाम वाली एक्सेसरीज (karwa chauth hair styling tips)

थोड़ा हटकर कुछ करना चाहती हैं? तो कुंदन ईयररिंग्स से बनी DIY एक्सेसरीज या मिरर वाला परांदा आपके बालों को डिवा लुक देगा.

अगर रोमांटिक ट्विस्ट चाहिए तो पति के नाम के इनिशियल्स वाले हेयर स्टिकर्स बालों में लगाएं...इस चौथ पर सबकी नज़रें आप पर ही टिक जाएंगी.

चौथी पसंद – मून एंड स्टार पिन्स (golden hair pins)

इस साल करवा चौथ पर अगर जूड़ा बना रही हैं, तो उसमें चांद और तारे वाली एक्सेसरीज लगाना न भूलें.

ये स्टाइल सिम्पल होते हुए भी बेहद रॉयल दिखता है और थीम के साथ एकदम मैच करता है.

