भारत नहीं इस देश के लोग पीते हैं सबसे ज्यादा चाय, टॉप-5 में शामिल है पाकिस्तान का नाम

Most Tea Consuming Country: भारत में लोगों की सुबह चाय से शुरू होती है और लोग शाम तक पता नहीं कितने कप चाय पी जाते हैं. कुछ लोगों के लिए तो चाय अब इमोशन बन चुकी है, यानी इसके बिना उनका गुजारा नहीं होता है. यही वजह है कि मई-जून की चिलचिलाती गर्मी में भी लोग आपको टपरी पर गर्म चाय की चुस्कियां लेते नजर आते हैं. चाय की इस दीवानगी को देखते हुए ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भारत ही दुनिया का वो देश है, जहां लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं. हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भारत चाय पीने के मामले में नंबर एक पर नहीं है.

हैरान करने वाली है भारत की रैंकिंग

चाय पीने के मामले में भारत की रैंकिंग अगर आप जान लेंगे तो शायद ही इस पर यकीन करेंगे. कुछ महीने पहले चाय पीने वाले देशों को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि सबसे ज्यादा चाय पीने के मामले में भारत 23वें नंबर पर आता है. यानी भले ही चाय को लेकर हर टपरी पर दीवानगी नजर आती हो, लेकिन भारत इस मामले में टॉप-10 में भी नहीं आता है.

इस देश में सबसे ज्यादा चाय पीते हैं लोग

चाय पीने के मामले में पहला नंबर तुर्किए का आता है. यहां चाय की सबसे ज्यादा खपत है. यहां एक साल में प्रति व्यक्ति चाय की औसत खपत 3.2 किलो है. यहां के कल्चर में चाय काफी आम है और लोग इसका काफी ज्यादा सेवन करते हैं. इसके बाद आयरलैंड, ब्रिटेन, ईरान, पाकिस्तान और रूस जैसे देश आते हैं.

चाय का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां?

भारत दुनिया का ऐसा देश है, जहां चीन के बाद चाय का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है. दुनिया के तमाम देशों में भारत में पैदा हुई चाय पी जाती है. भले ही प्रोडक्शन के मामले में चीन सबसे ऊपर हो, लेकिन खपत के मामले में ये भी भारत की तरह टॉप-10 में भी नहीं आता है. चाय पीने के मामले में चीन 19वें स्थान पर है.