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Teej Mehndi Designs: हरियाली तीज पर हाथों पर लगाएं मेहंदी, यहां देखें एक से बढ़कर एक लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन की फोटो

यहां हम आपके लिए तीज स्पेशल मेहंदी के कुछ बेहद खूबसूरत डिजाइन्स लेकर आए हैं. आप इन डिजाइन्स में से चुनकर अपने हाथों को सुंदर सजा सकते हैं.

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Teej Mehndi Designs: हरियाली तीज पर हाथों पर लगाएं मेहंदी, यहां देखें एक से बढ़कर एक लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन की फोटो
हरियाली तीज स्पेशल मेहंदी डिजाइन की फोटोज-
(Photo Credit: Freepik)

15 अगस्त को हरियाली तीज का त्योहार भी है. ऐसे में महिलाओं ने त्योहार की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं. बाजारों में तीज की रौनक देखने को मिल रही हैं. महिलाएं 16 सोलह श्रृंगार का सामान खरीद रही हैं. इसके साथ ही  जगह-जगह पर मेहंदी वालों के यहां भी खूब भीड़ देखने को मिल रही है. तीज के दिन महिलाएं अपने हाथों पर खूबसूरत मेहंदी जरूर लगवाती हैं. इसे श्रृंगार के साथ-साथ शुभता का प्रतीक भी माना जाता है. अब, अगर आप भी मेहंदी से अपने हाथों को सजाना चाहती हैं, लेकिन क्या डिजाइन बनवाएं, इसे लेकर कंफ्यूज हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपके लिए मेहंदी डिजाइन्स की कुछ बेहद खूबसूरत फोटोज लेकर आए हैं, आप इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुन सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं तस्वीरों पर- 

हरियाली तीज स्पेशल मेहंदी डिजाइन की फोटोज- 

(Photo Credit: @artistic_bhanumehendi/Instagram)

(Photo Credit: @artistic_bhanumehendi/Instagram)

(Photo Credit: @artistic_bhanumehendi/Instagram)

(Photo Credit: @artistic_bhanumehendi/Instagram)

(Photo Credit: @artistic_bhanumehendi/Instagram)

(Photo Credit: @artistic_bhanumehendi/Instagram)

(Photo Credit: @arpitmehndiart/Instagram)

(Photo Credit: @arpitmehndiart/Instagram)

(Photo Credit: @arpitmehndiart/Instagram)

(Photo Credit: @arpitmehndiart/Instagram)

अगर आपको हाथों पर भरी-भरी मेहंदी पसंद है, तो आप इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुन सकती हैं. 

(Photo Credit: @arpitmehndiart/Instagram)

(Photo Credit: @arpitmehndiart/Instagram)

(Photo Credit: @arpitmehndiart/Instagram)

(Photo Credit: @arpitmehndiart/Instagram)

(Photo Credit: @arpitmehndiart/Instagram)

(Photo Credit: @arpitmehndiart/Instagram)

अगर आपके पास समय कम है, तो आप हाथों पर ऐसे डिजाइन बनवा सकती हैं. इस तरह के मेहंदी डिजाइन जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, साथ ही देखने में काफी खूबसूरत भी लगते हैं. 

(Photo Credit: @stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit: @stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit: @stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit: @stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit: @stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit: @stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit: @stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit: @stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit: @stylishmehndidesign/Instagram)

(Photo Credit: @stylishmehndidesign/Instagram)


अगर आपको केवल शगुन के लिए मेहंदी लगवानी है, तो आप ये डिजाइन्स चुन सकती हैं. इस तरह के मेहंदी डिजाइन इन दिनों ट्रेंड में भी हैं. साथ ही इससे आपके हाथ भरे-भरे भी नहीं लगेंगे.

यह भी पढ़ें- Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: पेड़ों पर झूले, सावन की फुहार...इन टॉप 10+ कोट्स और शायरी से अपनों को भेजें हरियाली तीज की शुभकामनाएं

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