Loyality Check: सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड, हाथों पर चाय गिराकर लोयल्‍टी टेस्ट वायरल

Loyalty Check Viral Trend: सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह के ट्रेंड वायरल हो रहे हैं जो लोग फॉलो भी करते हैं. ऐसा ही एक ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा मे है और वो है लॉयल्टी टेस्ट ट्रेंड. जिसमें लोग अपने कपल के साथ एक ट्रेंड फॉलो कर के पता लगाते हैं कि उनका पार्टनर उनके लिए लॉयल है या नहीं.

Loyalty Check Trend: क्या है नया लॉयल्टी चेक ट्रेंड.

Loyalty Check Viral Trend: सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड वायरल है. इस अजीबोगरीब ट्रेंड में लोग लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं. टेस्‍ट करने का तरीका बड़ा अजीब है. इसके लिए दो लोग एक-दूसरे के प्रति लॉयल्‍टी जाहिर करने के लिए सबसे पहले एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं. इसके बाद हाथों पर गर्मागर्म चाय गिराई जाती है. फिर जो होता है, वो तो और ज्‍यादा हैरान करने वाला है. 

इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए हैं. हद तो तब हो गई है जब एक-दो नहीं, बल्कि कई लोग इस तरह के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे.दोस्‍त या पार्टनर की वफादारी चेक करने का ये अजब-गजब तरीका लोगों की समझ से परे का है. 

इस ट्रेंड की एक शर्त भी है. अगर चाय गिराते समय दोनों में से कोई भी अपना हाथ हटा लेता है तो वो शख्‍स पार्टनर के लिए लॉयल नहीं समझा जाएगा. और अगर गर्म चाय से जलते हाथ को वो नहीं हटाता है तो उसे रिलेशनशिप में वफादार माना जाएगा. 

देखें वायरल ट्रेंड का वीडियो- 

इस‍ वीडियो में भी साफ लिखा दिखाई देता है, 'सोशल मीडिया पर चलते ट्रेंड का पागलपन, क्‍या नौजवान पीढ़ी दिमागी संतुलन खो चुकी है.' हालांकि ये ट्रेंड इन दिनों Instagram Reels और YouTube Shorts पर काफी छाया हुआ है. 

ये ट्रेंड कपल्स के बाद अब दोस्तों के ग्रुप्स में वायरल है. लोग अभी भी इस तरह के वीडियो बनाकर डाल रहे हैं. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स इसे खतरनाक, बेवकूफी भरा मान रहे हैं.

