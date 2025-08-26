विज्ञापन

पैरों में लहसुन रगड़ने से मिलते हैं गजब के फायदे, प्रियंका चोपड़ा भी आजमाती हैं ये देसी नुस्खा

पैरों में लहसुन रगड़ना एक पुराना लेकिन असरदार नुस्खा है. यह न केवल फंगल इंफेक्शन से बचाता है, बल्कि ब्लड फ्लो सुधारने और थकान मिटाने में भी मदद करता है. प्रियंका चोपड़ा भी ये देसी नुस्खा आजमाती रहती हैं.

पैरों में लहसुन रगड़ने के चौंकाने वाले फायदे, आयुर्वेदाचार्य से जानें इसके फायदे

Priyanka Chopra Garlic Remedy: लहसुन सिर्फ रसोई की शान नहीं, बल्कि आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों का एक अहम हिस्सा भी है. इसमें पाया जाने वाला एलिसिन (Allicin) एक नैचुरल कंपाउंड है, जो शरीर को इंफेक्शन से बचाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. यही वजह है कि लहसुन को खाने के साथ-साथ पैरों में लगाने का भी प्रचलन है. ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी ये देसी नुस्खा आजमाती रहती हैं. वह अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में पैरों के तलवों पर कच्चे लहसुन की कलियां रगड़ती नजर आ रही है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस प्रियंका को भारत की असली 'देसी गर्ल' कहकर पुकार रहे हैं.

पैरों में लहसुन रगड़ने से क्या होता है? । Why Priyanka Chopra Rubs Garlic on Her Feet

इस वीडियो के बाद लोगों के मन में सवाल उठा कि आखिर पैरों में लहसुन रगड़ने से क्या फायदा होता है? इस बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टर कहना है कि लहसुन को आयुर्वेद में औषधियों का खजाना माना गया है. इसकी तासीर तिक्त, कषाय और उष्ण होती है, जो शरीर को गर्मी देने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद करती है.

Photo Credit: Canva

सर्दी-खांसी से लेकर थकान तक फायदेमंद । rubbing garlic on feet

  • डॉ. के मुताबिक पैरों के तलवों पर लहसुन रगड़ने से शरीर में हीट उत्पन्न होती है और खून का संचार तेज होता है. इससे ठंडे मौसम में पैरों में गर्माहट आती है.
  • नियमित रूप से तलवों पर लहसुन रगड़ने से सर्दी-खांसी और मौसमी बीमारियों से बचाव हो सकता है.
  • यह उपाय थके हुए शरीर को आराम देता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है.
  • पैरों के तलवों में मौजूद मर्म स्थानों पर इसका असर पूरे शरीर पर सकारात्मक रूप से पड़ता है.
पैरों पर लहसुन इस्तेमाल करने का सही तरीका । garlic foot massage

लहसुन की कुछ कलियों को छीलकर हल्का कूट लें या कद्दूकस कर लें. अब इसे पैरों के तलवों पर 10–15 मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ें. उसके बाद पैरों को गुनगुने पानी से धो लें. यह उपाय खासतौर पर ठंड के मौसम में शरीर को गर्माहट देने और इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करता है.

पैरों में लहसुन रगड़ने का महत्व । Benefits of garlic rub on feet sole

पुराने जमाने से लोग मानते आए हैं कि पैरों में मौजूद नसें सीधे शरीर के अंगों से जुड़ी होती हैं, इसलिए पैरों में लहसुन रगड़ने से पूरे शरीर पर असर दिखता है. यह न केवल थकान दूर करता है, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है.

फंगल इंफेक्शन से राहत । rubbing garlic on feet benefits

अगर पैरों में खुजली, जलन या फंगल इंफेक्शन की समस्या है, तो लहसुन रामबाण है. इसमें मौजूद एंटी-फंगल गुण पैरों की त्वचा को बैक्टीरिया और फंगस से बचाते हैं. नियमित रूप से पैरों में लहसुन रगड़ने से इंफेक्शन जल्दी ठीक हो सकता है.

ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर में सुधार । Why put garlic on your feet

लहसुन में पाया जाने वाला सल्फर ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है. इससे शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. जिन लोगों के हाथ-पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, उनके लिए पैरों में लहसुन रगड़ना बेहद फायदेमंद माना जाता है.

Photo Credit: Canva

थकान और मांसपेशियों की अकड़न से छुटकारा । garlic for fungal infection

दिनभर की भागदौड़ और कामकाज के बाद शरीर थका हुआ महसूस करता है. पैरों में लहसुन रगड़ने से एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मांसपेशियों की अकड़न को कम करते हैं और थकान दूर कर देते हैं. यह शरीर को रिलैक्स करने का एक आसान और घरेलू उपाय है.

आयुर्वेदिक दृष्टिकोण । ayurvedic remedy garlic feet

आयुर्वेद में लहसुन को 'रसोन' कहा गया है, जो वात और कफ दोष को संतुलित करता है. पैरों में इसे लगाने से शरीर में एनर्जी फ्लो बेहतर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

