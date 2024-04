क्या देर रात खाना खाने से आपका वजन बढ़ रहा है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट इस बारे में

Late night dinner : रात में जल्दी खाना खाएं .

खास बातें बढ़ते वजन से परेशान लोग अपनी कैलोरी पर ध्यान देते है.

खाना खाने के बाद सीधे बिस्तर पर न जाएं.

रात का खाना जल्दी खाएं.

Late Night Dinner : अक्सर लोग अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान होकर अपने वेट को कंट्रोल (how to control weight) करने के लिए जिम जाकर वर्कआउट करते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, अपनी कैलोरीज पर कंट्रोल करते हैं फिर भी उनका वजन कम नहीं होता. क्या आप जानते है कि वजन कम करने के लिए सिर्फ डाइ़ट और एक्सरसाइज काफी नहीं हैं. बल्कि आप की डाइट हैबिट्स (diet habits) भी बेहद मायने रखती हैं. डाइट की खराब आदतें आपका वजन कम नहीं होने देती खराब आदतों से मतलब है खाने के समय की पाबंदी नहीं रखने से है. अक्सर लोग दिन का खाना 3 बजे खाते हैं तो रात का खाना (how to change dinner habits for weight loss) 9-10 खाते हैं. रात में लेट खाना खाते हैं और खाते ही सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं जो वज़न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है.