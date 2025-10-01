विज्ञापन

भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अच्छी नींद कैसे लें? 7 आसान आदतें जो बदल देंगी आपकी रातें

Good sleep tips: बिजी रूटीन का मतलब स्लीपलेस नाइट नहीं होना चाहिए, सिर्फ कुछ easy habits आपकी नींद को गहरा और लाइफ को एनर्जेटिक बना सकती हैं. बिजी लाइफ में भी अगर आप छोटी-छोटी sleep hygiene habits अपनाएं, तो न सिर्फ नींद बेहतर होगी, बल्कि दिनभर एनर्जेटिक रहेंगे और मूड भी टॉप पर रहेगा.

How to sleep better with busy lifestyle: आजकल हर किसी की जिंदगी भागदौड़ और स्ट्रेस से भरी हुई है. काम का दबाव, देर रात तक स्क्रीन टाइम और असंतुलित रूटीन की वजह से शरीर थका हुआ तो रहता है, लेकिन नींद गहरी नहीं आती. नतीजा...सुबह उठते ही थकान और चिड़चिड़ापन, लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ सरल जीवनशैली की आदतें (simple lifestyle habits) अपनाकर आप busy routine के बावजूद भी अच्छी नींद (quality sleep) पा सकते हैं.

1. रात को स्क्रीन से दूरी (how to improve sleep quality)

मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके ब्रेन को अलर्ट रखती है, जिससे नींद देर से आती है.
टिप्स: सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल स्क्रीन ऑफ कर दें और शांत करने वाली गतिविधि जैसे किताब पढ़ना या meditation करें.

2. हल्का और early dinner (sleep routine busy people)

भारी या देर रात के खाने का पाचन धीमा करता है और नींद डिस्टर्ब होती है.
टिप्स: रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खा लें.

3. सोने का माहौल सही बनाएं (insomnia lifestyle solutions)

अंधेरा, ठंडा और शांत कमरा नींद के लिए सबसे अच्छा होता है.
टिप्स: ब्लैकआउट पर्दे, डिम लाइट्स और आरामदायक बिस्तर का इस्तेमाल करें.

4. Stress को कहें bye (good sleep tips)

स्ट्रेस और चिंता नींद को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं.
टिप्स: सोने से पहले 5 मिनट deep breathing करें या हल्का stretching करें.

5. नियमित पूरी नींद की आदत (Regular Sleep Schedule)

हर दिन अलग-अलग टाइम पर सोना और उठना body clock को कंफ्यूज करता है.
टिप्स: कोशिश करें कि रोज़ एक ही समय पर सोएं और उठें.

6. Caffeine और Sugar Control (sleep routine busy people)

कॉफी, चाय और मीठा नाश्ता रात को ब्रेन को एक्टिव रखते हैं.
टिप्स: शाम के बाद caffeine avoid करें और bedtime snack के लिए warm milk या हल्का fruit चुनें.

7. नींद अच्छी करने के उपाय (Small Lifestyle Hacks)

  • सुबह natural sunlight लें.
  • दिन में 20–30 मिनट physical activity करें.
  • सोने से पहले गुनगुना दूध या herbal tea लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

